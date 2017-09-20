طفلة الـ 6 سنوات سفيرة سباق السيدات

وليد فاروق (دبي)

اعتمد سباق دبي الدولي للجري للسيدات في نسخته السابعة التي ستنطلق 17 نوفمبر المقبل بدبي، قائمة سفراء فعالياته والتي تضم عدداً من الشخصيات المؤثرة في الحدث الذي يتوقع أن يشارك فيه نحو 10 آلاف فتاة وسيدة، سواء من المواطنات أو الأجنبيات أو اللاعبات المحترفات.

ويقام السباق تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وبرعاية مجلس دبي الرياضي، وشركة «بلان بي» لتنظيم الفعاليات، وبتنظيم اتحاد ألعاب القوى، ويضم الحدث سباقي 5 و10 كيلومترات، في منطقة خليج المراسي بدبي، وتتقدم المشاركات الكينية تيجلا لوروب بطلة المسافات الطويلة والتي ستكون على رأس نخبة من الرياضيات المشاركات، ومن المنتظر غلق باب التسجيل الإلكتروني 12 نوفمبر المقبل.

أعلن عن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة صباح أمس بفندق ويستن دبي الحبتور سيتي، بحضور صالح محمد حسن الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، هارميك سينج رئيس مجموعة «بلان بي»، ومريم بن ثنيه مدير إدارة الاتصال في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.