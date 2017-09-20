عقوبات للبيع بـ 3 آلاف درهم!

رضا سليم (دبي)

رفع اتحاد اليد، قيمة استبدال العقوبات إلى 3 آلاف درهم للمباراة الواحدة، على أن يقضي المدرب أو اللاعب أو الإداري المعاقب أول مباراتين في العقوبة، وكان الاتحاد يرفع عقوبة الإيقاف للمباراة الواحدة مقابل استبدالها بغرامة قدرها 1500 درهم، ويأتي رفع قيمة استبدال العقوبة بالغرامة من أجل التشديد على التزام الجميع بالتعليمات والروح الرياضية داخل وخارج الملعب.

وكانت لجنة المسابقات وقعت عقوبات مساء أمس الأول على فريق شباب الأهلي &ndash دبي على أحداث خلفية انسحابه من مباراة كأس السوبر للرجال أمام الشارقة في الثواني الأخيرة، بالغرامة ألفي درهم فقط طبقاً للائحة 5/&rlm&rlm10، والتي تنص على اعتبار الفريق المنسحب من المباراة خاسراً 10-0، وتغريمه ألفي درهم، كما وقعت عقوبة على خالد أحمد مدرب الفريق، والذي اعتبرته المتسبب في انسحاب الفريق بعدما أشار للاعبين بالخروج من الملعب، ويستطيع تقليص العقوبة إلى مباراتين مقابل دفع 3 آلاف درهم طبقاً للقرارات الجديدة حيث سيقود شباب الأهلي &ndash دبي من المدرجات أمام الجزيرة والنصر والشارقة في الجولات الثلاث الأولى من دوري رجال اليد التي ينطلق بعد غد الجمعة.

وأكد داود مليج رئيس اللجنة أن القرارات جاءت بناء عن اللائحة في حال انسحاب فريق، واستمر الاجتماع لفترة طويلة من أجل مناقشة قضية الانسحاب بشكل عام كما تمت معاقبة خالد أحمد نظراً لأنه أشار للاعبين بالخروج من الملعب، وقد تناولنا القضية من جميع الزوايا من أجل الخروج بقرارات في صلب القضية، وتأكدنا من خلال مشاهدة الفيديو أن القرارات التحكيمية صحيحة.

وأضاف: الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات، منها اعتماد جوائز لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى وإداري في مسابقات الرجال على أن يتم تحديدها نهاية الموسم وسيتم تطبيقها في جميع المراحل السنية في المواسم المقبل من أجل تشجيع جميع الفئات في كل المراحل.

وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى نقاط درع التفوق العام، وهو الذي أثار جدلاً كبيراً في الموسم الماضي، واعتراض بعض الفرق، ووجدنا أن فريقاً قد لا يحصل على بطولات ولديه نقاط تمنحه درع التفوق في حين أن بطل الدوري للرجال وهي أكبر مسابقة لا يفوز بالدرع، وقد وصلنا إلى مرحلة متقدمة من إنهاء الشروط الجديدة لدرع التفوق العام وسيتم تعميمها على الأندية فور الانتهاء منها، ولكن المشروع الجديد دخل في مراحله النهائية.

من جانبه، نفى نبيل عاشور أمين عام الاتحاد أن يكون مجلس إدارة نادي شباب الأهلي &ndash دبي قد أرسل خطاباً بتجميد اللعبة، وقال: «ليس صحيحاً أن شباب الأهلي &ndash دبي قد جمد اللعبة في كل المراحل السنية أو على مستوى الرجال كما تردد، فقد شارك الفريق في دوري الشباب أمام الجزيرة في الجولة الأولى، وسيلعب في افتتاحية دوري الرجال أمام الجزيرة يوم السبت المقبل، وقد طوينا ما حدث في كأس السوبر بإصدار العقوبات وإرسالها للنادي، ونفكر الآن في انطلاقة دوري الرجال والتجهيز لكأس السوبر الإماراتي البحريني في المنامة يوم 6 أكتوبر المقبل، وهو الحدث الذي يقام للمرة الأولى ونهدف من ورائه إلى ربط اليد الإماراتية بالخليج».

من ناحية أخرى، حقق فريق شباب الأهلي &ndash دبي الفوز على فريق الجزيرة 20-18 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول بصالة الجزيرة في افتتاح دوري الشباب، فيما فاز الشارقة على فريق النصر 27-14 في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة النصر في التوقيت نفسه.