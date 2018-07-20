قرقاش: إسرائيل تكرّس العنصرية ضد الفلسطينيين

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الكنيست الإسرائيلي كرّس عنصريته ضد الفلسطينيين، وقوّض الجهود الرامية إلى حل الدولتين بإقراره لقانون «يهودية الدولة».

وقال معاليه في تغريدة على تويتر، «إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون «يهودية الدولة» يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين، ويقع في سياق تقويض التوجه السياسي القائم على حل الدولتين، التطورات العديدة المقلقة في الملف الفلسطيني تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون العربي».

وأضاف قرقاش، «ويبقى أن تكثيف الجهد السياسي العربي المشترك في ظل هذه التطورات المتسارعة ضروري، كما أن رأب الانقسام الفلسطيني أساسي، فالحل لا يكمن في التواصل القطري مع إسرائيل، عبر ملف غزة أو المزايدة الإيرانية الهادفة لتحقيق مكاسب سياسية».

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون الذي يحمل اسم «الدولة القومية للشعب اليهودي».