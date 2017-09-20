سلة شباب الأهلي دبي تواجه الكبار في غياب المحترفين

علي معالي (دبي)

يفتقد فريق شباب الأهلي دبي لكرة السلة عدداً كبيراً من نجومه عندما يشارك في بطولة آسيا للأندية التي تنطلق الجمعة المقبلة في مدينة شينزهو بالصين، وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، حيث يغيب الشقيقان سعيد ومحمد مبارك وحسين علي وطلال مصبح للارتباط بالدراسة، وقد سافر الفريق إلى الصين مساء أمس الأول، وبدأ تدريباته منذ الوصول إلى مقر إقامته، استعداداً للمباراة الأولى الجمعة أمام تشاينا كاشجار بطل الصين.

وللمرة الأولى لن يشارك مع فريق شباب الأهلي دبي أي لاعب أجنبي، واستعد الفريق للبطولة محليا فقط، فلم تكن هناك أي ترتيبات خارجية، بل وافتقد الفريق عددا كبيرا من نجومه، وكان النادي قد أرسل قائمة من 11 لاعبا فقط للمشاركة وهم: موسى خويدم، راشد ناصر، حمد عيد، قيس عمر، جاسم البلوشي، خليفة سالم، سعيد عاشور، محمد عبداللطيف، أحمد عبداللطيف، حسين أحمد، عبدالله محمد، ومعهم الألماني بيتر شورمز مدربا والتونسي المنجي بن منصور مساعداً.

يذكر أن شباب الأهلي دبي يشارك في هذه البطولة كونه بطلاً للخليج التي جرت في البحرين مؤخرا، وهي المرة الثانية على التوالي التي يشارك فيها الفريق في «الآسيوية»، وكانت النسخة الماضية قد حقق فيها الفريق نتائج جيدة للغاية محتلا المركز الرابع على مستوى القارة على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها الفريق وقتها بوجود محترف واحد فقط بعد الإصابة التي لحقت بالسنغالي شيخ سامب.

والوضع اليوم مختلف تماماً، حيث يلعب الفريق الكبير بعناصر جديدة تماما ولا يتواجد بينها أي لاعب أجنبي، ما يشكل صعوبة كبيرة في التأهل للأدوار النهائية للبطولة مثلما حدث في النسخة الأخيرة.

وتضم المجموعة الأولى أندية بي سي أستانا «كازاخستان»، مولو فامبيرز «تايلاند»، بيتروشيمي «إيران»، كوكس تو جو «الفلبين» ومعهم سرية رام الله، أما المجموعة الثانية فتضم أو إن جي سي «الهند»، الرياضي «لبنان»، داكن تايجر «تايبه»، تشاينا كاشجار «الصين» ومعهم شباب الأهلي دبي.