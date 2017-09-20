5 ملايين درهم حصيلة مزاد الخيول في دبي

دبي (الاتحاد)

حقق المهر «ترينشارد» البالغ من العمر 3 سنوات للمدرب الجنوب أفريقي المقيم في دبي مايك ديكوك مبلغ 700 ألف درهم، مسجلا بذلك السعر الأعلى في مزاد السباقات في دبي الذي أقيم مؤخراً بمضمار ميدان.

والمهر «ترينشارد» حامل الرقم 45 كان يتدرب سابقاً تحت إشراف المدرب جون جوسدن في المملكة المتحدة، وهو ابن الفحل الأميركي البارز «اليوسيف كواليتي» ولديه سجل ممتاز في السباقات متضمناً فوزاً واحداً، والمركز الثاني مرتين من مجموع خمسة سباقات خاضها.

وكان ديكوك قد اشترى أيضاً في وقت مبكر من جلسة المزاد المهر رقم 40 «جويرنسي» بمبلغ 120 ألف درهم.

وحققت مبيعات المزاد أكثر من 5 ملايين درهم على خيول تمثل نجوم المستقبل في صناعة سباقات الخيل.

وبلغ متوسط السعر في المزاد 110 آلاف درهم، ونجحت أربعة خيول فقط في تجاوز سعر 300 ألف درهم، ما منح ملاكاً جدداً مزايا كبيرة مقابل المبالغ التي أنفقوها.

وتصدر علي راشد الرايحي، المشرف على اسطبل جراند ستاند، قائمة المشترين من بين المدربين المنتسبين لنادي دبي لسباقات الخيل، وظفر بست من الخيول المعروضة في المزاد، وتصدرهم من حيث السعر «جنزون» الذي بيع بمبلغ 300 ألف درهم.