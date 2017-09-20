الكعبي إلى نهائيات مونديال الرماية

دبي (الاتحاد)

تأهل خالد الكعبي رامي منتخبنا الوطني إلى بطولة الأبطال العالميين التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 23 - 30 أكتوبر المقبل بمشاركة أفضل 12 رامياً على مستوى العالم بعد اعتماد التصنيف الذي يصدره الاتحاد الدولي كل عام.

ويشمل التصنيف كافة الرماة الذين حققوا نتائج مميزة طوال العام في مختلف مسابقات الرماية ليتأهلوا بذلك للمشاركة في البطولة الكبرى التي تضم أفضل العناصر والمستويات.

وعبر الكعبي عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي يعتبره بادرة خير ومحطة قوية له خلال المرحلة القادمة وقال: «لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وفريق فزاع للرماية على الدعم والمتابعة والاهتمام الذي كان له بالغ الأثر في الوصول إلى تلك المرحلة المتميزة ،لأنني أمثل الوطن وفي النهاية الجميع يسعى إلى حصد الإنجازات والنجاحات باسمه، فهو الهدف والغاية من وراء مشاركاتنا في شتى المحافل والاستحقاقات القارية والعالمية».

وأكد الكعبي أن تأهله بين نخبة من الرماة على مستوى العالم لم يأت من فراغ وأضاف: «أتمنى التوفيق في المحفل المقبل لي ولأخي سيف بن فطيس الذي سبقني أيضاً في التأهل بمسابقة الاسكيت من أجل العودة بأفضل النتائج وتمثيل الإمارات بالصورة المنشودة».