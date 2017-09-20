الكعبي إلى نهائيات مونديال الرماية

دبي (الاتحاد)
تأهل خالد الكعبي رامي منتخبنا الوطني إلى بطولة الأبطال العالميين التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 23 - 30 أكتوبر المقبل بمشاركة أفضل 12 رامياً على مستوى العالم بعد اعتماد التصنيف الذي يصدره الاتحاد الدولي كل عام.
ويشمل التصنيف كافة الرماة الذين حققوا نتائج مميزة طوال العام في مختلف مسابقات الرماية ليتأهلوا بذلك للمشاركة في البطولة الكبرى التي تضم أفضل العناصر والمستويات.
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وأكد الكعبي أن تأهله بين نخبة من الرماة على مستوى العالم لم يأت من فراغ وأضاف: «أتمنى التوفيق في المحفل المقبل لي ولأخي سيف بن فطيس الذي سبقني أيضاً في التأهل بمسابقة الاسكيت من أجل العودة بأفضل النتائج وتمثيل الإمارات بالصورة المنشودة».