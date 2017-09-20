أستراليا تشارك في «أبوظبي جراند سلام للجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة أبوظبي جراند سلام 2017 للجودو، التي تستضيفها الدولة للمرة التاسعة، في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل، تفقدت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة العليا، مساء أمس، أروقة البطولة بصالة آيبيك الرياضية الرئيسية بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي ومكان المؤتمرات والاجتماعات والعلاج الطبيعي، وغرف كشف المنشطات التي تشرف عليها اللجنة الوطنية، ومواقع الضيافة والتدريبات، وقاعات الرعاة وخدمات الجمهور والحوافز التي رصدت له ومواقف السيارات والحافلات، وما تم إعداده حتى الآن بالتنسيق مع إدارة الصالة.

وارتفع عدد الدول المشاركة في البطولة إلى 39 دولة، يمثلها أكثر من 310 لاعبين ولاعبات حتى الآن بعد انضمام أستراليا باللاعبة الدولية كأثرينا هيكر في وزن تحت 63 كجم، والتي تحتل المرتبة الـ 12 في قائمة التصنيف الدولية، لتصل الدول الآسيوية إلى 6 هي لبنان، هونج كونج، الفلبين، طاجاكستان، والإمارات مستضيفة الحدث التي تشارك بعدد 4 لاعبين.

وكانت لجنة المتابعة برئاسة ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو مدير البطولة، قامت بجولة تفقدية لفنادق الإقامة، كما وقفت على البرامج المصاحبة للبطولة بالتعاون مع العديد من الجهات المساهمة والتي ظلت تحرص على تقديم خدماتها.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد واللجنة المنظمة الترتيبات المبكرة التي تمت حتى الآن بفضل الخبرات المتراكمة التي تواصلت في بطولات الاتحاد الدولي للجودو المختلفة التي استضافها الاتحاد، ووفر لها متطلبات النجاح بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة وجهود مجلس أبوظبي الرياضي، مؤملا أن يتواصل العمل للفراغ من إعداد الصالة بوقت مبكر مواصلة لنجاحات الاتحاد واللجنة المنظمة التي ظل الاتحاد الدولي برئاسة المجري ماريوس فايزر يشيد بها في كل المناسبات، كما وقف رئيس الاتحاد على سير معسكر منتخب الإمارات واستعداداته للبطولة.