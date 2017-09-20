«عميدان» في «طائرة فخر أبوظبي»

أسامة أحمد (دبي)

ضمت شركة الجزيرة للألعاب الرياضية خالد محمود لاعب العين «40 سنة» صالات وعميد اللاعبين المواطنين للعب في صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة على سبيل الإعارة لمدة موسم ليظهر «عميدان» في القلعة الجزراوية بعد تعاقد الشركة خلال الأيام الماضية مع الجزائري شيخي عميد اللاعبين الأجانب، وبالتالي تراهن «طائرة فخر أبوظبي» هذا الموسم على «العميدين» واللذين يعدان إضافة كبيرة لخبرتهما الكبيرة في الصالات مما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرة الفريق.

ويسعى محمود «50 سنة» الذي يعد ثاني أكبر لاعب في العالم من أجل ترك بصمة جديدة تعزز مسيرته الناجحة في صالات اللعبة والتي بدأها عام 1977 عبر بوابة نادي الإمارات سابقاً الوحدة حالياً عندما تسجل مع فريق «الميني فولي»، حيث كان عمره آنذاك 9 سنوات ولعب للفريق الأول من 86_ 2000 لينتقل إلى النصر، والذي لعب معه من 2000- 2009 ثم العين لتتم إعارته هذا الموسم إلى الجزيرة الفريق الرابع خلال مسيرته بعد الوحدة والنصر والعين.

وحقق اللاعب لقب أفضل معد 4 مرات على الصعيد المحلي بينما حصل مع المنتخب على أفضل معد خليجي مرتين فيما فاز باللقب 3 مرات في بطولة الأندية الخليجية ومرة واحدة في بطولة الأندية الآسيوية ومرة أيضاً في بطولة الأندية العربية.

وعلى صعيد البطولات مع الأندية، فقد حقق مع نادي الوحدة لقباً واحداً هو بطولة الدوري المشترك كأس الاتحاد حالياً و19 بطولة مع نادي النصر و10 مع نادي العين.