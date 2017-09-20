4 آلاف مشارك في «دولية» أبوظبي للترايثلون

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

يستضيف مجلس أبوظبي الرياضي أربعة آلاف محترف وهاو في النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي الدولة للتراثيلون التي تقام يومي الثاني والثالث مارس المقبل، بزيادة ملحوظة كبيرة عن النسخة الماضية التي حظيت بمشاركة 2500 رياضي، ما سيضفى المزيد من الإثارة والاهتمام على هذا الحدث العالمي الذي فتح باب التسجيل رسمياً في فعالياته أمس.

وأعلن طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي، خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع الإعلاميين أمس في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية أن اللجنة المنظمة للبطولة تهدف إلى الوصول إلى هذا العدد الكبير يفرض تحديات كبيرة على صعيد التنظيمي وبالأخص فيما يتعلق بالجانب الإعلامي الذي من شأنه ابراز الدور الخاص الذي تلعبه هذه الرياضة.

وأوضح أن الزيادة المطردة في أعداد المشاركين بالبطولة سنوياً تدل على نمو هذه الرياضة في أبوظبي وزيادة عدد الممارسين لها، مشيراً إلى أن أحد أهم أهداف البطولة تتمثل في اشراك المجتمع وجعل الرياضة أسلوب حياة للمواطنين والمقيمين، لذلك يتم تنظيم حدث مجتمعي مرافق لهذه البطولة يشمل كافة الفئات العمرية من خمسة أعوام وحتى كبار السن وعلى مدار يومين، عدا عن الأهداف السياحية من الحدث عبر زيادة نسبة حجوزات الفنادق وحجوزات الطيران مما يشكل عوائد اقتصادية كبيرة.

وعن المواقع المرجح أن تقام فيها فعاليات البطولة قال الهاشمي: «في الأعوام الماضية أقيمت البطولة في موقعين مختلفين هما كورنيش أبوظبي قبل أن تنقل بعد ذلك إلى جزيرة ياس، أما النسخة المقبلة فلم يتم تحديد الموقع الذي ستقام فيه، حيث نسعى إلى اختيار موقع يعكس جمالية إمارة أبوظبي، وينتظر أن يتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي خاص يعقد لاحقاً».

وكشف الهاشمي عن بعض التفاصيل الخاصة بالبطولة، إذ من المنتظر أن يقام سباق الدراجات لمسافة 90 كم، أما السباحة فستقام لمسافة 1.9 كم وسباق الجري لمسافة 21 كجم هذا فيما يخص بطولة المحترفين التي ستقام على مدار يوم كامل، لافتاً إلى أن بطولة المحترفين ستشهد مشاركة العديد من اللاعبين المخضرمين على صعيد هذه الرياضة بوصفها إحدى جولات بطولة العالم من جهة وكون نتائجها وتصنيفها يسهم في تحديد الأسماء المرشحة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة بوصف هذه الرياضة معتمدة على الصعيد الأولمبي. وفيما يتعلق بالترويج للبطولة أكد الهاشمي وجود خطة خاصة لحشد أكبر عدد من المشاركين عبر وسائل الإعلام من جهة، إلى جانب الوسائل الدعائية والإعلانية الأخرى، لافتاً إلى أن عملية التسجيل ستتوقف فور الوصول إلى العدد المطلوب وهو أربعة آلاف مشارك.

وأكد الهاشمي أهمية البرنامج التدريبي الخاص الذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد الدولي والخاص بتهيئة الكوادر التي تعنى بعملية التنظيم وفي شتى القطاعات الخاصة بالبطولة ومدته أربعة أعوام حيث تبقى من عمر هذا البرنامج عامين ومع نهايته سيكون هنالك مجموعة من الخبرات المواطنة الشابة التي تملك شهادات معتمدة ومؤهلة لتنظيم هذه البطولات المهمة.