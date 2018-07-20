الكويت توفر للعراق وقود محطات الكهرباء اعتباراً من اليوم

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)

خرج عشرات آلاف، عصر أمس، في تظاهرات شعبية «غاضبة» في 7 محافظات، وسط وجنوب العراق، هي البصرة وذي قار وميسان وواسط والديوانية والنجف وكربلاء، في ما أسماه الناشطون «جمعة غضب جنوب العراق»، مجددين مطالبهم بتحسين الواقع المعيشي والخدمي، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها، وإلغاء النظام الحالي للحكم في العراق، فيما تضامن معهم آلاف المحتجين الذي

احتشدوا وسط العاصمة بغداد التي حولتها الأجهزة الأمنية لثكنة عسكرية، متصدية بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع للذين حاولوا عبور جسر الجمهورية لاقتحام المنطقة الخضراء الحصينة، مرددين شعارات «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«إيران بره بره .. بغداد تبقى حرة»، في إشارة واضحة على رفضهم وغضبهم من النظام السياسي الموالي للحكام في طهران.

ومنعت قوات مكافحة الشغب في الناصرية كبرى مدن ذي قار، المحتجين من اقتحام منزل المحافظ، بينما أغلق عشرات المتظاهرين الغاضبين من سوء الخدمات وقلة فرص العمل، طريقاً رئيساً بين العمارة، عاصمة محافظة ميسان، باتجاه منفذ الشيب الحدودي مع إيران، حيث أوقفوا حركة المرور لبضع ساعات.

وعززت الأحزاب الطائفية الإجراءات الأمنية حول مقارها بالمحافظات الجنوبية، بالأسلحة الثقيلة واستنفار قناصيها، سقط قتيل إثر إصابته بنيران حرس «ميليشيا بدر» أثناء تظاهرة أمام مقر المنظمة الطائفية في مدينة الديوانية. وإزاء الضغوط الشعبية المتصاعدة، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أن دولة الكويت ستزودها بالوقود لتشغيل المحطات الكهربائية المتوقفة بالبلاد، وذلك بناء على توجيه من أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، مضيفة أن ناقلة كويتية محملة بـ 30 ألف متر مكعب من وقود الكازاويل، ستصل اليوم إلى موانئ البصرة كدفعة أولى، وستتوالى الكميات وبشكل دوري على مدى الأيام المقبلة.