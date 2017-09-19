الزعابي إلى نهائي 1500 متر

عشق آباد (الاتحاد)

نجح سعود الزعابي عداء منتخبنا الوطني في التأهل إلى نهائي سباق 1500 متر بزمن قدره 3:50.59 دقيقة، حيث شهد السباق مشاركة 9 عداءين نجحوا في التأهل من مرحلة التصفيات بالإضافة إلى أفضل 3 أرقام التي كان من بينها رقم عداء الإمارات.

وقال الزعابي «بعد سنة من التدريب والإعداد الحمد لله شرف لي أنا كون في النهائي، للمرة الأولى يتأهل لاعبين من الإمارات «أنا وزميلي معيوف»، ونحاول قدر الإمكان تمثيل الدولة بشكل مشرف، ويوجد 5 لاعبين لديهم أرقام أفضل مني في سباق 1500متر ولكن في الميدان لا يوجد مستحيل، بعد أن اكتسبت العديد من الخبرات سواء في بطولة آسيا أو بطولة العالم أو دورة ألعاب التضامن الإسلامي الأخيرة بباكو، ولاشك أنها تجارب مميزة وفريدة نستفيد منها ونخرج من كل حدث بشيء جديد يساعدنا فيما بعد على الاقتراب من الهدف وتحقيق إنجاز لرياضة الإمارات»

من جانبه، أكد المستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد ألعاب القوى أن الميدالية الذهبية التي خطفتها علياء محمد سعيد في سباق 3000 متر جاءت نتاج فترات الإعداد والمعسكرات الطويلة والتحضيرية طوال العام وقال: «أبارك للجميع الإنجاز القاري الكبير بوجود كوكبة من أفضل العداءات، الذهبية خلاصة للجهود والمساعي الكبيرة طوال العام الجاري بعد المشاركة في البطولة العربية بتونس وتحقيق الميدالية الذهبية أيضا عن طريق علياء سعيد، ثم بطولة العالم بلندن، والبطولة الآسيوية بالهند بالإضافة إلى المعسكر المثمر بالمغرب، وقد استطاعت اللاعبة التغلب على الهندية جداف التي حصدت الميدالية الفضية بزمن وقدره 9:26.34 دقيقة، والصينية صاحبة البرونزية وانج بزمن 9:57.453 دقيقة، فقد كان مستوى السباق قوياً إلى حد كبير جدا، وشهد جوانب تكتيكية خصوصاً في الثواني الأخيرة.

وقال: «الحمد لله نجح كل من سعود الزعابي في التأهل إلى نهائي 1500 متر، وكذلك معيو حسن معيوف إلى نصف نهائي سباق 800 متر وكلها نتائج إيجابية ومميزة بالنسبة للاعبين في محفل بهذا الحجم، ومازالت الآمال معقودة عليهم لتحقيق مزيد سواء في آسيوية عشق آباد أو خلال الفترة القادمة».