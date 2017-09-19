الزعابي إلى نهائي 1500 متر

عشق آباد (الاتحاد)
نجح سعود الزعابي عداء منتخبنا الوطني في التأهل إلى نهائي سباق 1500 متر بزمن قدره 3:50.59 دقيقة، حيث شهد السباق مشاركة 9 عداءين نجحوا في التأهل من مرحلة التصفيات بالإضافة إلى أفضل 3 أرقام التي كان من بينها رقم عداء الإمارات.
وقال الزعابي «بعد سنة من التدريب والإعداد الحمد لله شرف لي أنا كون في النهائي، للمرة الأولى يتأهل لاعبين من الإمارات «أنا وزميلي معيوف»، ونحاول قدر الإمكان تمثيل الدولة بشكل مشرف، ويوجد 5 لاعبين لديهم أرقام أفضل مني في سباق 1500متر ولكن في الميدان لا يوجد مستحيل، بعد أن اكتسبت العديد من الخبرات سواء في بطولة آسيا أو بطولة العالم أو دورة ألعاب التضامن الإسلامي الأخيرة بباكو، ولاشك أنها تجارب مميزة وفريدة نستفيد منها ونخرج من كل حدث بشيء جديد يساعدنا فيما بعد على الاقتراب من الهدف وتحقيق إنجاز لرياضة الإمارات»
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وقال: «الحمد لله نجح كل من سعود الزعابي في التأهل إلى نهائي 1500 متر، وكذلك معيو حسن معيوف إلى نصف نهائي سباق 800 متر وكلها نتائج إيجابية ومميزة بالنسبة للاعبين في محفل بهذا الحجم، ومازالت الآمال معقودة عليهم لتحقيق مزيد سواء في آسيوية عشق آباد أو خلال الفترة القادمة».