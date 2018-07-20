أهالي البصرة يعثرون على طلبات توظيف مرمية في الشارع



تاريخ النشر: السبت 21 يوليو 2018 البصرة (وكالات) تداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر عشرات من شباب البصرة جنوبي البلاد، وقد وجدوا ملفات طلب توظيفهم في وزارة النفط، ملقاة في الشارع الدولي الذي يربط البصرة بالعاصمة بغداد. وذكرت قناة داعمة للاحتجاجات على تطبيق «تلغرام»، أن الشباب المتظاهرين تفاجأوا بوجود ملفات طلب توظيفهم في الصحراء، معتبرين الأوضاع بـ«المهزلة» على خلفية تجاهل الحكومة مطالب المحتجين الغاضبين على فساد الطبقة السياسية، وكان جبار لعيبي وزير النفط الاتحادي، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بحث مشاكل البصرة، قد أعلن تخصيص مبلغ ملياري دينار عراقي، لإدارة ماء البصرة للارتقاء بالواقع الخدمي فيها، إضافة لتخصيص مشروع تحلية للمياه بطاقة 3 آلاف متر مكعب في المحافظة، وذلك في محاولة لتهدئة الأوضاع المتفجرة.