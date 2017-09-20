الكتبي يهدي الإمارات ذهبية المفتوح

أحمد جمال الدين (عشق آباد)

نجح منتخبنا الوطني للجو جيتسو في رفع حصة الإمارات من الميداليات الملونة إلى 16 ميدالية بعدما استحوذ على 50% من إجمالي ميداليات اللعبة بالدورة، وذلك بعد نهاية منافسات اليوم الثاني والختامي للعبة ضمن فعاليات الدورة الآسيوية الخامسة للصالات التي تستضيفها العاصمة التركمانية عشق آباد بمشاركة 63 دولة، وحصل منتخبنا للجو جيستو على 8 ميداليات، أمس، ليصل الإجمالي إلى 15 ميدالية.

وبذلك تربعت الإمارات على صدارة الجو جيتسو في الدورة بـ 15 ميدالية ملونة، لتحتل المركز الرابع في جدول الترتيب العام بـ 16 ميدالية، منها ذهبية لألعاب القوى عن طريق علياء سعيد في سباق 3000 متر سيدات.

وأضاف البطل الذهبي فيصل الكتبي الميدالية الثانية له في منافسات الوزن المفتوح بعد الذهبية الأولى في وزن تحت 94 كجم، كما نجح كذلك اللاعب عمر الفضلي في تحقيق مفاجأة كبيرة بحصد ذهبية وزن تحت 56 كجم، فيما أضاف زايد المنصوري فضية وزن تحت 62 كجم، وموزة الشامسي في وزن تحت 49 كجم سيدات، فيما نجح يحيى الحمادي في تحقيق برونزية الوزن المفتوح.

ونجح كذلك عبيد النعيمي في حصد برونزية وزن تحت 56 كجم، وسعيد المزروعي في حصد برونزية تحت 62 كجم، وريم عبد الله في حصد برونزية وزن تحت 45 كجم.