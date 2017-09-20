جراحة ناجحة لـ «ديمبلي» في هلسنكي

برشلونة (د ب أ)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، أن لاعبه الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي خضع لجراحة ناجحة في العاصمة الفنلندية هلسنكي، على أن يبدأ عملية العلاج والتعافي من اليوم.

وكان اللاعب أصيب بتمزق في أوتار الفخذ الأيسر، وخرج في الدقيقة 24 من مباراة الفريق أمام خيتافي يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويغيب اللاعب عن صفوف الفريق حتى مطلع عام 2018.

وساد الاعتقاد في البداية أنها إصابة طفيفة، ولكن الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب أمس الأول أكدت خطورة الإصابة.

وسافر اللاعب إلى فنلندا مباشرة، حيث أجرى الجراحة تحت إشراف الطبيب ساكاري أورافا.

وأصبح ديمبلي ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، عندما انتقل من بروسيا دورتموند الألماني إلى برشلونة في صيف هذا العام مقابل 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى 40 مليون أخرى طبقا لأداء اللاعب.

وتعاقد برشلونة مع ديمبلي في محاولة لتعويض رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف الفريق، في صيف هذا العام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة، ليصبح نيمار اللاعب الأغلى في تاريخ اللعبة حتى الآن.