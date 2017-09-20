الريال في اختبار «كشف الثقة»

مدريد (رويترز)

يعود كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد إلى المباريات أمام ريال بيتيس اليوم، بعد قضاء عقوبة إيقاف 5 مباريات، في وقت يسعى فيه حامل اللقب لمواصلة الضغط على غريمه برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني، وتحمل المباراة أهمية خاصة للريال الراغب في تحطيم الرقم المسجل مناصفة بينه وبين سانتوس البرازيلي في عدد مرات التسجيل المتتالي في المباريات، والذي وصل إلى 73 هدفاً، إضافة إلي التأكيد علي استعادته التامة للثقة، بعد مرحلة من التعثر لم يكسرها سوى الفوز علي ريال سوسيداد في الجولة الماضية.

وطرد رونالدو خلال الانتصار في كأس السوبر الإسبانية على برشلونة في 13 أغسطس، وعوقب بالإيقاف 5 مباريات، بعد أن دفع الحكم ليغيب عن مباريات الدوري ، بينما هز الشباك مرتين في ظهوره الوحيد خلال انتصار سهل 3-صفر على أبويل نيقوسيا في دوري الأبطال يوم الأربعاء الماضي.

وسجل الشاب بورخا مايورال وجاريث بيل للريال في انتصار 3-1 على ريال سوسيداد، لكن مثل رونالدو يتوقع عودة مارسيلو وتوني كروس بعد انتهاء الإيقاف والتعافي من الإصابة على الترتيب.

ورغم الأداء القوي أمام سوسيداد، فان عودة رونالدو ستكون مهمة جداً للريال، الساعى للاستفادة من جدول مباريات سهل خلال الشهرين المقبلين لإبعاد غريمه برشلونة عن القمة.