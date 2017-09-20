عودة الابـن الضـــال!

محمد حامد (دبي)

استمراراً لدراما الصراع الأبدي بين الاحتراف والعاطفة، وبعد فترة من الصمت، اعترف فيليبي كوتينيو نجم ليفربول الذي أشعل فترة الانتقالات الصيفية خاطفاً الأضواء من صفقة مواطنه نيمار، أنه كان يرغب في الرحيل إلى البارسا، فالأمر بالنسبة له عقد عمل جديد كان عليه التفكير فيه جيداً، ومن ثم التطلع للموافقة عليه بعد استشارة العائلة والأصدقاء، حيث لا يمكن للاعب أن يرفض البارسا، ويهدر فرصة مواتية لتحقيق المجد مع فريق لا يتوقف عن حصد البطولات.

عاد كوتينيو مرغماً بعد غياب عن المباريات استمر لعدة أسابيع، فقد انتهت فترة الانتقالات دون أن يتلقى الموافقة من إدارة ليفربول على تحقيق حلمه وطموحه، فقد تم رفض 3 عروض من النادي الكتالوني بإصرار واضح على الاحتفاظ بنجم السامبا، وفي اللحظات الأخيرة طلب ليفربول 200 مليون يورو للموافقة على رحيل نجمه البرازيلي ليغلق الأبواب في وجه برشلونة.

والمفاجأة ليست في استمرار ثقة يورجن كلوب في النجم البرازيلي، فالمدرب الألماني أكثر نضجاً واحترافية مقارنة مع الجمهور الذي تقوده العاطفة، ولكن المفاجأة الحقيقية في عشاق «الريدز» الذين هزوا جنبات الأنفيلد ترحيباً بعودة «الابن الضال» في مباراة ليفربول وإشبيلية في مستهل مشوار دوري الأبطال، فقد شهدت الدقيقة 73 من المباراة ظهور كوتينيو للمرة الأولى مع الفريق بعد انتهاء عاصفة الانتقال للبارسا.

الآلاف من عشاق الريدز، هتفت حناجرهم في الأنفيلد خلال مباراة الفريق أمام الضيف الأندلسي ببعض مقاطع أغنيتهم الشهيرة «لن تسير وحدك أبداً»، وتعالت الأصوات مرددة: «حينما تسير في قلب العاصفة ارفع رأسك عالياً، لا تخشى الظلام، سر عبر الرياح، عبر المطر حتى لو تبخرت أحلامك، سر والأمل في قلبك، لن تسير وحدك أبداً، لن تسير وحدك أبداً».