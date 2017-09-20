هيريرا: أشعر بأهميتي مع مورينيو

لندن (رويترز)

دخل أندير هيريرا التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد مرة واحدة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن لاعب الوسط يثق تماماً في أنه لا يزال عنصراً مهماً في خطط المدرب جوزيه مورينيو.

وحظي هيريرا بإشادة كبيرة في الموسم الماضي على دوره في الفوز بكأس رابطة الأندية المحترفة والدوري الأوروبي، لكنه فقد موقعه في التشكيلة بعد انضمام الصربي نيمانيا ماتيتش هذا الموسم.

ورغم غياب بول بوجبا بسبب إصابة في الفخذ لم يبدأ هيريرا مباراة إيفرتون يوم الأحد الماضي، وشارك كبديل في الدقيقة 77 ليساهم كثيراً في تطور الأداء، ونجح فريقه في تسجيل 3 أهداف في آخر 10 دقائق ليفوز 4-صفر.

وقال هيريرا «28 عاماً» لوسائل إعلام بريطانية: أشعر بنفس أهميتي كما كنت في الموسم السابق. أنا لاعب في الفريق، ولقد سبق أن قلت دوماً إنه إذا قرر المدرب جلوسي على مقاعد البدلاء سأكون مستعداً لذلك. قلت ذلك الموسم الماضي وأكرره الآن.

وأكد هيريرا أنه لا مشكلة لديه في متابعة زميليه ماتيتش ومروان فيلايني من على مقاعد البدلاء.

وقال اللاعب الإسباني: أستطيع التعلم من نيمانا وفيلايني.. بول بوجبا هو أكثر لاعبي الوسط حرية وأستطيع التعلم من ذلك أيضاً.

وأضاف: سأحاول الاستمتاع بكل دقيقة ألعبها في الملعب. أريد الفوز بالألقاب.. وأشعر بأهميتي في الفريق، وأنا أشعر حقاً بأهميتي لأن المدرب يجعلني أشعر بأهميتي.