مليون يورو سبب خلاف «نيمار - كافاني»

أنور إبراهيم (القاهرة)
كشفت صحيفة «ليكيب» عبر موقعها الإلكتروني النقاب عن أن التوتر والخلاف، الذي وقع بين النجم البرازيلي نيمار، وزميله الأوروجواياني أدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على تسديد ركلة الجزاء في مباراة ليون الأخيرة في الدوري الفرنسي، لم يكن مجرد خلاف على تسديد الركلة فحسب، أو مجرد نوع من الأنانية وتغليب «الأنا» بين النجمين الكبيرين وكفى، وإنما كان من ورائه أيضاً قصة أخرى.
وقالت «ليكيب» إن عقد كافاني ينص بين بنوده على حصوله مكافأة قدرها مليون يورو إذا ما أنهى الموسم «أي موسم» بالفوز بلقب هداف الدوري الفرنسي «ليج آن»، وهو نفس البند الذي كان موجوداً في عقد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب النادي الباريسي السابق، والذي يلعب حالياً لمانشستر يونايتد الإنجليزي، مع فارق أن المبلغ الذي كان يحصل عليه زلاتان في حالة فوزه بلقب الهداف هو 5. 1 مليون يورو وليس مليونين فقط.
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وجدير بالذكر أن كافاني كان قد أنهى الموسم الماضي مسجلاً 49 هدفاً في مختلف المسابقات التي شارك فيها فريقه وهو ما يعطيه أيضاً أولوية على الوافد الجديد نيمار حتى ولو كانت إدارة النادي دفعت فيه 222 مليون يورو!!.