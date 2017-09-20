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أكد أن «مونديال الأندية» الرابح الأكبر من إقامته في أبوظبي

موريانتس: السيتي الخطر القادم على الريال والبارسا
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تاريخ النشر: الأربعاء 20 سبتمبر 2017

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أبدى النجم الإسباني السابق ولاعب ريال مدريد فيرناندو موريانتس، إعجابه الشديد بمدينة أبوظبي التي زارها أمس للمرة الأولى في حياته، حيث قال: أشعر بالندم لأنني لم أزرها من قبل، ولم أعتد المجيء إليها من وقت لآخر.. إنها عاصمة الإبداع والروعة.. فاجأتني في كل شيء.. شوارعها وطرازها المعماري.. وتحضرها وشخصيتها المتفردة التي لم أرها في مكان آخر.. لقد أبهرني شاطئ الخليج فيها.. وعرفت بالضبط ما هو سر الثقة الكبيرة التي تحظى بها تلك المدينة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بما يجعلها تستضيف بطولات كأس العالم للناشئين وكأس العالم للشباب ومونديال الأندية.

ويكمل النجم الإسباني المعتزل صاحب التجارب الاحترافية الناجحة في الدوريات الإسبانية والفرنسية والإنجليزية، كلامه مؤكداً أن أبوظبي سوف تقدم للعالم بطولة باهرة من خلال مرافقها المميزة، التي تتضمن الفنادق، والملاعب والكوادر المدربة للتنظيم والاستضافة، والعمل الاحترافي المميز، وفي ظني أن بطولة كأس العالم للأندية هي الرابحة من تنظيمها في أبوظبي، بحكم أنها فتحت مجالاً جديداً في دولة عاشقة لكرة القدم.

 وعن مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية باعتباره بطل دوري الأبطال الأوروبي وفرصه الكبيرة في الفوز باللقب، قال موريانتس: أعتبر حضور الفريق إلى أبوظبي هدية قيمة للاعبين وجهازهم الفني، ونوعاً من أنواع التقدير على الموسم الاستثنائي الذي قدموه العام الماضي في كل المسابقات، وبرغم أن البطولة تشارك فيها الأندية أبطال القارات المختلفة، وهي أندية قوية، فإن الريال هو المرشح الأول للفوز بها، على ضوء إمكاناته الكبيرة وقدرات لاعبيه، والمكانة المرموقة التي يمتلكها لدى الجميع، فضلاً عن الدوافع الكبيرة للفوز بلقب مهم في هذا التوقيت يشكل حافز للاعبين للمنافسة بقوة على كل الألقاب.

 وعن الشعبية التي يحظى بها نادي الريال في الإمارات وما إذا كان قد لمسها في زيارته، قال موريانتس: بالفعل الملكي له شعبية كبيرة هنا، وأيضاً برشلونة لديه شعبية كبيرة، فكلما قابلت شخصاً أجده يرحب بي وإما يؤكد بأنه من عشاق الريال، وإما يرحب بي ثم يعتذر كونه من عشاق برشلونة، وأشعر بالسعادة لأن هذين الفريقين في الدوري الإسباني الذي أنتمي إليه، وأعمل سفيراً له في كل دول العالم.

وحول قناعته بأن الدوري الإسباني هو الأقوى في العالم في ظل شراسة الدوري الإنجليزي ومداخيله التسويقية التي تتخطى مداخيل الدوري الإسباني، ومنافسته القوية التي لا تنحصر في فريقين، واستيعابه لأكثر عدد من اللاعبين المحترفين المتميزين في العالم، قال موريانتس: الدوري القوي هو الذي يفرز بطل أوروبا، ومع احترامي للدوري الإنجليزي الذي لعبت فيه أقول بأن المتعة الحقيقية لكرة القدم في الدوري الإسباني، والإبداع الحقيقي في الليجا، وكيف تستطيع أن تقنعني بأن أقوى دوري في العالم لم يفرز بطلاً لأوروبا منذ أكثر من 5 سنوات، كما أن ترتيب عدد مرات فوز أندية الدوري الإنجليزي باللقب قليلة جداً، وتأتي متأخرة جداً في ترتيب الأبطال لهذه البطولة العريقة، بعد أندية إسبانيا وإيطاليا. ... المزيد
     
 

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