مراد المصري (دبي)
عزز النصر تحضيراته لمواجهة الوحدة بعد غدٍ في الجولة الثانية بدوري الخليج العربي، وذلك من خلال إقامة حصص تدريبية صباحية داخل الصالة الرياضية، للعمل على تعزيز الجانب البدني للاعبين مع إقامة تدريبات مسائية للجانب الفني والتكتيكي.
وجاء تعادل النصر مع الشارقة في الجولة الماضية، ليزيد من حاجة «العميد» لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام «العنابي»، ورغم الإحباط من النتيجة الماضية التي ظهرت على وجوه اللاعبين خلال مغادرتهم الملعب، لكن الإيطالي تشيزاري برانديللي كان راضياً عن الأداء العام للفريق وطريقة اللعب، وهو ما ظهر عليه خلال التدريبات من استخدام خبرته لرفع حماس المجموعة، وإعادة الثقة لهم قبل اختبار مهم للقدرات أمام فريق حقق الفوز بخماسية على دبا الفجيرة في الجولة الماضية.
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وعبر محمود خميس، مدافع النصر، عن ثقته بقدرة النصر على تجاوز التعادل السلبي أمام الشارقة، ومحاولة تقديم أداء أفضل من المباراة الماضية، وقال: أمام الشارقة كنا الفريق الأكثر سيطرة ومحاولة للوصول إلى مرمى المنافس، لم ننجح بترجمة هذا الأمر إلى أهداف، ما زلنا في بداية الطريق والتعويض ممكن في المباريات المقبلة وسنحاول تقديم أداء أفضل والخروج بمحصلة أفضل رغم المباريات القوية التي تنتظرنا في هذه الفترة.