مراد المصري (دبي)

عزز النصر تحضيراته لمواجهة الوحدة بعد غدٍ في الجولة الثانية بدوري الخليج العربي، وذلك من خلال إقامة حصص تدريبية صباحية داخل الصالة الرياضية، للعمل على تعزيز الجانب البدني للاعبين مع إقامة تدريبات مسائية للجانب الفني والتكتيكي.

وجاء تعادل النصر مع الشارقة في الجولة الماضية، ليزيد من حاجة «العميد» لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام «العنابي»، ورغم الإحباط من النتيجة الماضية التي ظهرت على وجوه اللاعبين خلال مغادرتهم الملعب، لكن الإيطالي تشيزاري برانديللي كان راضياً عن الأداء العام للفريق وطريقة اللعب، وهو ما ظهر عليه خلال التدريبات من استخدام خبرته لرفع حماس المجموعة، وإعادة الثقة لهم قبل اختبار مهم للقدرات أمام فريق حقق الفوز بخماسية على دبا الفجيرة في الجولة الماضية.

وتشهد هذه المباراة استعادة النصر للاعبه مسعود سليمان الذي غاب في الفترة الماضية بسبب الإيقاف بداعي حصوله على بطاقة حمراء أمام الوحدة في نهائي كأس رئيس الدولة، ولم يشارك في مواجهة الشارقة، لكنه سيكون حاضراً لتعزيز قوة الدفاع في حال دعت الحاجة لذلك، كما يتوقع أن يشكل فواز عوانة ورقة رابحة أخرى لتعزيز نشاط خط الارتكاز في ظل مشاركة عامر مبارك في مباراتي عجمان في كأس الخليج العربي والشارقة في كأس رئيس الدولة، وضغط المباريات في الفترة الماضية على طارق أحمد الذي وجد أيضاً في مباراتي منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم.

وعبر محمود خميس، مدافع النصر، عن ثقته بقدرة النصر على تجاوز التعادل السلبي أمام الشارقة، ومحاولة تقديم أداء أفضل من المباراة الماضية، وقال: أمام الشارقة كنا الفريق الأكثر سيطرة ومحاولة للوصول إلى مرمى المنافس، لم ننجح بترجمة هذا الأمر إلى أهداف، ما زلنا في بداية الطريق والتعويض ممكن في المباريات المقبلة وسنحاول تقديم أداء أفضل والخروج بمحصلة أفضل رغم المباريات القوية التي تنتظرنا في هذه الفترة.