أحمد إبراهيم: الفوز على الجزيرة ليس مستحيلاً

فيصل النقبي (الفجيرة)

تحسنت حالة أحمد إبراهيم الغيص مهاجم دبا الفجيرة البدنية بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، وحرمته من وجوده في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي للفريق خلال مواجهة الوصل في كأس الخليج العربي، وكذلك في اللقاء الافتتاحي أمام الوحدة في دوري الخليج العربي، ويمتاز المهاجم الشاب بأنه أحد الأوراق المهمة التي يعول عليها البرازيلي باولو كاميلي المدير الفني للنواخذة كبديل ناجح في الهجوم في معظم المباريات التي خاضها الفريق في الدوري منذ مواسم عدة.

وعبّر اللاعب عن سروره لدخوله أجواء المباريات، وزيادة نسبة جاهزيته لخوض المباريات بعد فترة الغياب السابقة، رغم أنه يشعر بالحزن بسبب الخسارة القاسية التي مني بها الفريق أمام الوحدة.

وقال إن النتيجة جاءت صادمة للفريق بسبب استعداد الفريق الجيد للمباراة، وكذلك الفترة التي سبقت المباراة، والتي خاض خلالها لقاء الوصل في كأس الخليج العربي، مشيراً إلى أن الجميع لم يتوقع هذا السيناريو، وكان الحزن شديداً من قبل اللاعبين بعد نهاية المباراة.

وأضاف: اجتمعنا كلاعبين بعد صدمة الخماسية، واعتذرنا لجمهورنا والجهاز الفني والإداري للفريق، وتعاهدنا على أن نقدم الأفضل خلال المباراة القادمة، وألا نجعل من نتيجة الوحدة السبب في إضاعة كل الجهد الذي بذلناه منذ بداية الموسم وفترة الإعداد الناجحة، ونحن ندرك أن المهمة في ظل وجود 12 فريقاً فقط بدوري المحترفين لن تكون سهلة، فالكل ينوي المنافسة، سواء على القمة أو لتفادي الهبوط، وعلينا أن نظهر وجهنا الحقيقي أمام الجزيرة.

وحول مباراة الجزيرة القادمة وأهميتها للفريق، قال: الجزيرة من الفرق القوية في دوري الإمارات، وهو البطل في الموسم الماضي، ويأتي من أجل المنافسة في اللقب، والمهمة بالطبع صعبة لكن الفوز على الجزيرة ليس مستحيلاً فقد سبق لنا الفوز قبل موسمين في الملعب نفسه، وتكرار الفوز في حال حدوثه سيكون حدثاً سعيداً لنا، وسنلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لأن دافعنا سيكون كبيراً لتجاوز مطب البداية وتعويض خسارتنا أمام الوحدة.

وعن جلوسه الدائم على مقاعد الاحتياط رغم فعاليته الهجومية، قال: هو قرار الجهاز الفني للفريق، ومن جانبي فأنا في خدمة الفريق بأي مركز، سواء في التشكيل الأساسي أو من على مقاعد البدلاء، فأنا ابن من أبناء النادي، وهذا الأمر لا يشكل لي فارقاً كبيراً، وسأبرهن على قدرتي على خدمة الفريق في أي وقت.