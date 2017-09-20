أحمد إبراهيم: الفوز على الجزيرة ليس مستحيلاً

فيصل النقبي (الفجيرة)
تحسنت حالة أحمد إبراهيم الغيص مهاجم دبا الفجيرة البدنية بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، وحرمته من وجوده في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي للفريق خلال مواجهة الوصل في كأس الخليج العربي، وكذلك في اللقاء الافتتاحي أمام الوحدة في دوري الخليج العربي، ويمتاز المهاجم الشاب بأنه أحد الأوراق المهمة التي يعول عليها البرازيلي باولو كاميلي المدير الفني للنواخذة كبديل ناجح في الهجوم في معظم المباريات التي خاضها الفريق في الدوري منذ مواسم عدة.
وعبّر اللاعب عن سروره لدخوله أجواء المباريات، وزيادة نسبة جاهزيته لخوض المباريات بعد فترة الغياب السابقة، رغم أنه يشعر بالحزن بسبب الخسارة القاسية التي مني بها الفريق أمام الوحدة.
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وأضاف: اجتمعنا كلاعبين بعد صدمة الخماسية، واعتذرنا لجمهورنا والجهاز الفني والإداري للفريق، وتعاهدنا على أن نقدم الأفضل خلال المباراة القادمة، وألا نجعل من نتيجة الوحدة السبب في إضاعة كل الجهد الذي بذلناه منذ بداية الموسم وفترة الإعداد الناجحة، ونحن ندرك أن المهمة في ظل وجود 12 فريقاً فقط بدوري المحترفين لن تكون سهلة، فالكل ينوي المنافسة، سواء على القمة أو لتفادي الهبوط، وعلينا أن نظهر وجهنا الحقيقي أمام الجزيرة.
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وعن جلوسه الدائم على مقاعد الاحتياط رغم فعاليته الهجومية، قال: هو قرار الجهاز الفني للفريق، ومن جانبي فأنا في خدمة الفريق بأي مركز، سواء في التشكيل الأساسي أو من على مقاعد البدلاء، فأنا ابن من أبناء النادي، وهذا الأمر لا يشكل لي فارقاً كبيراً، وسأبرهن على قدرتي على خدمة الفريق في أي وقت.