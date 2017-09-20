تين كات يشرح «أخطاء الافتتاح»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد حسين سهيل مدير فريق الجزيرة، أن الهولندي تين كات المدير الفني للفريق عقد اجتماعاً مع اللاعبين، وتحدث خلاله عن الأخطاء التي وقعت خلال مواجهة عجمان الأولى في افتتاح دوري الخليج العربي، وقام بشرح دور كل لاعب وما حدث في اللقاء الأول.

وطالب المدرب اللاعبين بضرورة العودة إلى مستوى العام الماضي، وإظهار الروح القتالية خلال المباريات، كما تحدث تين كات مع لاعبيه عن طريقة اللعب التي سيلعب بها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه لن يغامر مجدداً بتغيير الطريقة المعتادة.

وتحدث سهيل عن فريق دبا، مؤكداً أن مواجهته صعبة للغاية، لا سيما أنها على أرضه وبين جماهيره، فضلاً عن أنه فريق يرد التعويض بعد الخسارة الكبيرة أمام الوحدة بخماسية في الجولة الأولى من الدوري.

وأكد مدير فريق الجزيرة أن اللاعبين تفهموا جيداً وجهة نظر المدرب ووعدوا بالمضي قدماً في طريق النجاح وتنفيذ التعليمات بشكل جيد، خاصة في النواحي الدفاعية، وشدد على أن الجميع وعد أيضاً ببذل أقصى ما في طاقته مع الفريق في المرحلة المقبلة بهدف تنفيذ الأهداف المرجوة.

وأعلن مدير فريق الجزيرة أن سالم عبد الله سوف يغيب عن صفوف الجزيرة خلال لقاء بعد غدٍ بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال تدريبات الإحماء التي سبقت مباراة عجمان، مؤكداً أن الفحوصات كشفت عن تمدد في العضلة الضامة يحتاج لبعض الوقت من أجل العودة للملاعب.

كما أكد سهيل استمرار غياب محمد فوزي المصاب منذ فترة وجوده مع المنتخب الوطني، مشيراً إلى أنه لا يزال في حاجة لاستكمال برنامجه العلاجي. وتحدث حسين سهيل عن مباراة دبا، مؤكداً أنها سوف تكون صعبة للغاية، وشدد على أن خسارة المنافس من الوحدة بخماسية لا تعني سهولة اللقاء على الإطلاق، ولكن قد تضاعف من صعوبتها، لا سيما أن دبا يريد تعويض هذه الخسارة الكبيرة على حساب الجزيرة.

على جانب آخر يخوض الجزيرة تدريبه الرئيسي استعداداً للقاء على ملعب فندق قصر الإمارات، بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء الثنائي المصاب محمد فوزي وسالم عبد الله، ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى الفجيرة للمبيت هناك غداً بعد خوض التدريب الختامي.

على جانب آخر، أرسل نادي الجزيرة برقية عزاء لأسرة الحارس بلال مال الله ولنادي خورفكان، الذي وافته المنية مساء أمس الأول في حادث سير.​