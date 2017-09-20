«الملك» يختبر ويلتون ويكتفي بـ «الثلاثي الأجنبي» مؤقتاً

علي معالي (دبي)

رفض السوري محمد قويض مدرب فريق الظفرة مواجهة الشارقة في المعسكر الألماني، هذه القصة جرت قبل انطلاق دوري الخليج العربي بقليل، حيث كان هناك اتفاق بأن يلتقي الفريقان في المعسكر الألماني ودياً استعداداً للنسخة التي تقام جولتها الثانية يوم غدٍ من دوري الخليج العربي، والاتفاق بين الفريقين جرى قبل قرعة بطولة الدوري، ولكن ما أن علم قويض بأن فريقه سيلتقي مع الشارقة في الجولة الثانية حتى تراجع عن إقامة المباراة الودية.

وكان مبرر قويض غير المعلن في ذلك أن فريقه سيكون بكامل قوته من محليين وأجانب، وفي المقابل فإن الملك وقتها كان بأجنبي واحد فقط وهو ريفاس الذي رحل مؤخراً للدوري السعودي، وبالتالي سوف تنكشف أورق الظفرة تماماً أمام بيسيرو مدرب الشارقة، وهو ما رفضه قويض، وأغضب بيسيرو كثيراً؛ لأنه- على حد قوله- لم يلتقِ فريقاً قوياً بحجم الظفرة في المعسكر الخارجي بين النمسا وألمانيا.

واليوم يضع بيسيرو لمساته الأخيرة على تشكيلة فريقه استعداداً للسفر بعد المران الأخير للظفرة لخوض مباراة الجولة الثانية، وستكون قائمة الملك هذه المرة مختلفة عن المباراة السابقة ضد النصر، والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث سيوجد فيها 3 لاعبين أجانب وهم: الأسترالي رايان ماك جوان والتشيلي سيزار بيناريس والبرازيلي فاندير فييرا، أما الأجنبي الرابع وهو البرازيلي ويلتون الذي كان يلعب في فريق بورصا سبورت، فقد حضر للنادي ونزل إلى أرض الملعب، وقام بالجري حول الملعب الأحد الماضي، وكان من المفترض أن يقوم بالتوقيع مساء الأحد، لكن يبدو أن هناك مشكلة مع ناديه التركي بخصوص الانتقال، وربما يتم حلها خلال ساعات أو يتم صرف النظر عن هذا اللاعب، وبالتالي ستكون قائمة الملك في مباراة الخميس بها 3 أجانب فقط.

من جانب آخر، تعتبر مباراة الشارقة مع النصر تاريخية بالنسبة لمهاجم الملك جمال إبراهيم، كونها المباراة رقم 100 في مشواره الكروي الممتد بين 3 أندية، وهي النصر والإمارات ثم الشارقة.

اللاعب حاول أن يجعل لهذا الرقم احتفالية خاصة بمحاولة التسجيل في شباك ناديه القديم من خلال قيادته هجوم الملك، لكن باءت كل المحاولات بالفشل، لتنتهي المباراة سلباً.

يقول جمال إبراهيم (25 سنة): «رقم 100 لا ينسى، وهو بمثابة نقطة انطلاق جديدة مع الكرة، وحاولت قدر الإمكان تهديد مرمى النصر من أجل إسعاد جماهير الشارقة، وفي كل الأحوال أعتبر النقطة أمام النصر في ظل الظروف التي لعبنا بها المباراة مكسباً، على أمل أن تكون المرحلة المقبلة أفضل بعد انتظام جميع الأجانب في تدريبات ومباريات الفريق».

وأضاف: «علينا أن نبذل أقصى الجهد خلال الفترة المقبلة لمحو الصورة التي ظهرنا بها في الموسم الماضي، ولدينا الكثير من الطموحات التي لن تتم إلا بتكاتف الجميع، وخلفنا جمهور الشارقة الكبير».