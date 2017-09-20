سالم عبد الله: فسخت عقدي حفاظاً على تاريخي

منير رحومة (دبي)

كشف سالم عبد الله، حارس «شباب الأهلي - دبي»، عن أنه فسخ عقده مع النادي الجديد بالتراضي، وأصبح لاعباً حراً يحق له الانتقال إلى أي فريق جديد، حيث يدرس حالياً بعض العروض لخوض تجربة جديدة. وأوضح أنه فضل فسخ عقده، حفاظاً على تاريخه كحارس أساسي لفريق الشباب سابقاً، وصاحب تجربة طويلة وخبرة كبيرة، سواء مع فريقه أو المنتخبات الوطنية، إلى جانب الرصيد المحترم من الإنجازات المحلية والخارجية التي يمتلكها على مدار أكثر من 13 عاماً بالفريق الأول.

وأضاف أنه فضل مغادرة شباب الأهلي - دبي، وخوض تجربة جديدة، بعد الظروف التي عاشها خلال الأيام الماضية، وطريقة التعامل التي وجدها، مشيراً إلى أنه تم اختياره في البداية ضمن قائمة الفريق الجديد، لكن تم استبعاده ليلة السفر للمعسكر الخارجي.

وعن أسباب الاستبعاد، قال: «طلبت من إدارة النادي منحي يومين لإنهاء بعض الالتزامات الأسرية، ثم الالتحاق بالبعثة في المعسكر الخارجي بهولندا، حيث تلقيت موافقة في البداية وتفهماً للظروف التي كنت أعيشها، إلا أن الموقف تغير بشكل مفاجئ ليلة السفر، حيث أعلمتني الإدارة بقرار استبعادي من الفريق».

واعترف سالم عبد الله بأن أجواء الفريق في بداية الدمج لم تكن إيجابية، وأشعرته بالغربة داخل النادي الجديد، نظراً للأجواء المختلفة بين ناديي الشباب والأهلي، لكنه حرص على الالتزام بتوجهات المرحلة الجديدة، والانتظام في التدريبات بكل جدية والعمل على تقديم المستوى الذي يليق به.