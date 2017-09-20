مال الله يؤكد العودة إلى حتا أمام العين

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

بدد اللاعب محمد مال الله المخاوف حول احتمال غيابه عن صفوف حتا أمام العين ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، وذلك بمشاركته في الحصة التدريبية أمس الأول مع بقية اللاعبين بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً، واستدعت غيابه عن التشكيلة الأساسية أمام شباب الأهلي- دبي في الجولة الأولى من الدوري، إذ تمثل عودته المرتقبة في الجولة الماضية الإضافة المرجوة التي تمنح المدرب المقدوني جوكيكا فرصة توافر الخيارات المطلوبة مع زميله المدافع عبدالله النوبي الغائب عن الجولة الأولى أيضاً بسبب «شرط الإعارة» الذي يمنع مشاركته ضد فريقه الأصلي وهو شباب الأهلي- دبي.

ويعمل جوكيكا على ترتيب أوراق فريقه وتصويب الأخطاء الفادحة وتهيئة الأمور على نحو جيد يعزز الحضور القوي في مواجهة العين الساعي للعودة إلى «دار الزين» بالعلامة الكاملة بعد تعادله الافتتاحي أمام الوصل، بينما يتوقع أن تشهد التشكيلة الأساسية بعض التغييرات التي تساهم في تعزيز قوة «الإعصار» لتخطي العقبة الصعبة أمام العين.

وحصل اللاعبون على جرعة معنوية ممتازة من مسؤولي النادي بتجديد الثقة في قدراتهم لطي صفحة الخسارة الأولى في الدوري والعودة من جديد إلى المنافسة على النتائج الإيجابية رغم صعوبة المهمة أمام فريق كبير مثل العين بوجود أفضل العناصر من اللاعبين المواطنين والأجانب، إلى جانب وجود الحافز القوي لتقديم المستوى الفني المطلوب على استاد حمدان بن راشد الذي شهد أفضل النتائج في الموسم الماضي انطلاقاً من الجولة الثانية في الدوري، وهو ما تسبب برفع الضغوط عن اللاعبين في مرحلة الإياب.

بدوره، أكد اللاعب البرازيلي فرناندو جابريل، أنه يشعر بحالة كبيرة من التحسن إثر الإصابة التي تعرض لها أمام العين في الجولة الأولى بكأس الخليج العربي رغم الحزن الذي يعتريه بسبب ما حدث، وذلك بفضل الرعاية الصحية الكبيرة من قبل الجهاز الطبي بالنادي والاهتمام اللافت من مجلس الإدارة وتوفير أفضل الظروف التي تساعده على العودة إلى صفوف الفريق في المرحلة المقبلة من الدوري بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها بعد العملية الجراحية عودته بين 4 إلى 6 أسابيع على أقل تقدير، مضيفاً أنه كان يتمنى أن يكون مع الفريق في هذه المرحلة المهمة من الدوري لكن الإصابة كانت السبب الأساسي في غيابه الاضطراري رغم أهمية المرحلة التي تنتظرهم في الدوري.