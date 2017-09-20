عجمان يتعاقد مع ماديبو مايجا لموسم واحد

عماد النمر (عجمان)

أعلنت إدارة نادي عجمان التعاقد مع المهاجم المالي ماديبو مايجا لاعب اتحاد كلباء السابق لمدة موسم واحد قابل للتجديد، وذلك بعد أن أعلن حالة الطوارئ من أجل حسم ملف الأجنبي الرابع قبل لقاء شباب الأهلي في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي السبت المقبل.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تحركات مكثفة لإدارة «البرتقالي»، من أجل التعاقد مع مهاجم برازيلي مميز من أحد أندية الدرجة الثانية، لكن بعض المشاكل الخاصة باللاعب أخرت وصوله حسب الموعد المتفق عليه، وتواصلت الإدارة مع وكيل أعماله، حيث أبلغهم ببعض الصعوبات التي قد تحول دون الحصول على بطاقة اللاعب من ناديه، وهنا اتجهت إدارة عجمان للاعب الثاني الذي فتحت معه المفاوضات، وجعلته احتياطاً أول وهو من الجنسية الأوروبية، وكان يلعب في الدوري الفرنسي، إلا أن مغالاة اللاعب في طلباته المالية أثناء المفاوضات النهائية، جعلت الإدارة تصرف نظر عنه. وتواصلت التحركات السريعة المكثفة لتسابق الزمن من أجل حسم الملف قبل الجولة الثانية، كون الفريق في أمس الحاجة لمهاجم يساعده في مشواره بدوري الخليج العربي، وخلال الساعات الماضية فتحت الإدارة باب التفاوض مع ماديبو مايجا، وتم حسم التعاقد رسمياً أمس.

وواصل الفريق استعداداته للقاء السبت أمام شباب الأهلي، وحرص المدرب أيمن الرمادي على الاستعانة باللاعبين الذين تعافوا من الإصابات وأدخلهم التشكيلة من أجل رفع معدلات اللياقة الفنية لديهم للاستفادة منهم في المباراة المقبلة، وتبدو صفوف الفريق مكتملة بالتعاقد مع المحترف الرابع، وأصبح الثلاثي المحترف إديلسون وبكاري كونيه وحيدروف في حالة تفاهم واضحة خلال التدريبات، وزادت نسبة التفاهم والانسجام بين الثلاثي خاصة الأوزبكي حيدروف الذي يعتمد عليه المدرب في ضبط إيقاع وسط الملعب وتموين الهجوم بفضل تحركاته الواعية وخبرته الكبيرة في ربط خطوط الفريق دفاعياً وهجومياً، كما شكل إديلسون وبكاري كونيه ثنائياً هجومياً لفت الأنظار خلال الحصص التدريبية الأخيرة.

وأوضح أيمن الرمادي مدرب الفريق أنه ينتظر وجود المحترف الرابع من أجل الدخول في التدريبات بالكرة مع الفريق، خاصة أنه سيكون جاهزاً بدنياً كما أكدت إدارة النادي التي تسعى للانتهاء من الملف خلال الساعات المقبلة، ويأمل أن يندمج مع الفريق وينسجم مع اللاعبين سريعاً، وهذا هو المتوقع كونه كان يلعب في دورينا ويعرف أغلب اللاعبين، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التركيز والجهد لأن عجمان لديه مباريات قوية جداً في الدوري، حيث سيلاقي شباب الأهلي ثم دبا الفجيرة والعين والنصر، وهو ما يعني ضرورة اكتمال عناصر الفريق وجاهزيتهم بدنياً وفنياً.