دبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم مواليد 1999 ثلاثة اختبارات أفريقية أمام منتخبات غانا، مالي، وغينيا على التوالي خلال تجمعه الذي ينطلق مساء اليوم بدبي بمشاركة 25 لاعباً، والذي يستمر حتى 29 سبتمبر الحالي ضمن التحضيرات خوض تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، المقررة خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبلين.

ووضعت قرعة التصفيات التي سحبت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور في أبريل الماضي «أبيض الشباب» ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات البحرين، عمان، نيبال، قرغيزستان (مستضيفة المجموعة).

ويأتي التجمع الحالي لأبيض الشباب، بعدما خاض تجربتين وديتين الأسبوع الماضي في دبي خسر الأولى أمام رديف النصر 0-2، والثانية أمام رديف شباب الأهلي دبي 0-1، حيث يستهل تجاربه بلقاء منتخب غانا للشباب عصر الجمعة، ومنتخب مالي في الودية الثانية مساء الأحد، والثالثة أمام غينيا مساء الجمعة 29 سبتمبر، ويحتضن ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في دبي المباريات الثلاث.

واستدعى الصربي ليوبينكو درولوفيتش مدرب الأبيض 25 لاعباً لدخول التجمع الحالي، وضمت القائمة يوسف أيمن المنصوري، سالم خيري أحمد، أحمد فوزي جوهر (الجزيرة)، راشد سالم خلفان، عمر سعيد بن سواف (حتا)، سيف عبدالرزاق سيف، سعيد عبيد الكعبي، سلطان سعيد مفتاح، سيف جاسم (الشارقة)، خلفان حسن النوبي، مهند أحمد حسن، مروان فهد حمزة، عمر أحمد سالم، محمد عبدالله الدوسري، خليل إبراهيم شكري، رائد رضا عيدان (شباب الأهلي دبي)، خالد محمد البلوشي (العين)، محمد سرواشي (النصر)، نهيان عادل خميس، فهد محمد الحمادي، سيف سعيد السويدي، عبدالرحمن صالح راضي، علي صالح علي (الوصل)، عيسى أحمد (اتحاد كلباء)، محمد سالم ناصر بخيت (الفجيرة).

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب الشباب من خلال هذه المعسكرات والمواجهات الودية للوقوف على التشكيلة النهائية للمنتخب، والتي سيذهب بها إلى التصفيات، إضافة إلى رفع حالة التركيز والجاهزية البدنية والفنية للاعبين للدخول في أجواء التصفيات.

ويشارك في التصفيات 43 منتخباً، جرى تقسيمها على منطقتين جغرافيتين: غرب آسيا (الغرب والوسط والجنوب) وتضم 22 منتخباً، وشرق آسيا (الشرق وآسيان) وتضم 21 منتخباً، بحيث تم تقسيم الفرق في كل منطقة على 5 مجموعات، وجرى من خلال القرعة توزيع المنتخبات على ثلاث مجموعات ضمت خمسة منتخبات في كل منها، وسبع مجموعات ضمت أربعة منتخبات في كل منها، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر، وتقام منافسات التصفيات خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبلين.