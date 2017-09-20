أحمد بن صقر: اتحاد الكرة المسؤول الأول عن إخفاق المنتخب

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

أكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس نادي الإمارات، أن اتحاد الكرة هو المسؤول الأول عن خروج المنتخب الوطني من سباق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وأن هناك مجموعة من الأسباب الأخرى، يعتبر اتحاد الكرة على علم بها، ويجب أن نعمل للمستقبل حتى لا تتكرر الأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية.

وأوضح القاسمي أن شكل الدوري في الوقت الحالي بوجود 12 فريقاً لا يخدم منتخبنا الوطني الأول، لأن تقليص العدد لا يمنح الأجهزة الفنية الفرصة المناسبة لاختيار العناصر المطلوبة رغم أن المنافسة تصبح مثيرة وقوية بين الفرق المشاركة، سعياً لتجميع النقاط وتحسين المراكز، والأفضل من وجهة نظري استمرار الدوري وزيادة عدد المباريات بوجود 14 فريقاً على غرار الموسم الماضي، موضحاً بأن الفرق غير المنافسة على الصدارة ستجعل تركيزها الأول على موضوع البقاء في «المحترفين»، وهو ما يعني غياب الفرصة لمشاركة جميع اللاعبين في المباريات لتطوير حالتهم الفنية.

وأشار الشيخ أحمد بن صقر إلى أهمية دعم الأندية في المحترفين والهواة بكل ما يمكن أن يؤدي إلى تخفيف الأعباء الموجودة عليها لضمان استشراف المستقبل بالطريقة الجيدة والمناسبة على صعيد المنتخبات الوطنية.

وأضاف: الوضع الآن يستدعي الاحتكاك على صعيد منتخبنا الأول مع المنافسين الكبار من منتخبات مرموقة وتهيئته للفترة المقبلة التي تسبق استضافة كأس آسيا 2019، مع ضرورة التنسيق من قبل الاتحاد مع الأندية وإقامة ورش العمل للاستفادة من الخبرات الجيدة الموجودة للوصول إلى الأهداف المطلوبة.