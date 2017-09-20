الفجيرة تودع بلال مال الله

فيصل النقبي (الفجيرة)

شيعت إمارة الفجيرة مساء أمس فقيد الكرة في الإمارة الحارس بلال مال الله، الذي وافته المنية إثر حادث أليم تعرض له قبل عدة أيام في الطريق الرابط بين مدينة الفجيرة وخورفكان، وشهدت جنازة اللاعب حضوراً كثيفاً من قيادات الحركة الرياضية في الساحل الشرقي، بالإضافة لذوي الفقيد وزملائه اللاعبين في نادي خورفكان والفجيرة مسقط رأسه ولاعبي الأندية الأخرى.

وأعلنت وفاة اللاعب فجر أمس بعد عدة أيام من الحادث القوي، الذي تعرض له وهو بطريقه إلى خورفكان لحضور التدريب اليومي بصفته الحارس الأول للفريق منذ موسمين.

وبدأ الفقيد - 26 عاماً، مشواره مع كرة القدم في موسم 2004-2005 في المراحل السنية لنادي الفجيرة قبل أن يصل للفريق الأول بالنادي في موسم 2010_2011 وانتقل اللاعب لنادي النصر لموسم قبل أن ينتقل لنادي بني ياس ليستقر به المطاف في نادي خورفكان في الموسم الماضي، وهو من أسرة رياضية، فشقيقه لاعب عجمان راشد مال الله.

وعبرت الوفود الرياضية المختلفة التي حضرت مراسم التشييع عن صادق تعازيها لأسرة الفقيد وشقيقه اللاعب راشد مال الله، حيث نقل جاسم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان وأعضاء مجلس الإدارة تعازي جماهير خورفكان لأسرة الفقيد داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وشكر النقبي باسمه وباسم مجلس إدارة النادي ولاعبيه وجماهيره، إدارة شركة الظفرة لكرة القدم لمبادرتها في التكفل بحارس بديل للحارس الراحل من حراس الظفرة، مع التكفل براتبه، في لفتة جميلة عكست التلاحم بين كل أندية الدولة

وقال النقبي إن تكاتف الشارع الرياضي خفف جزءاً من الحزن على الراحل .

ونعى اتحاد الكرة الفقيد ببيان رسمي أصدره أمس، وكذلك نعت الساحة الرياضية بكل أطيافها الفقيد داعية الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان.