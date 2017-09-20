الهاجري ينفي رغبة العين في التعاقد مع «ليما الوصل»



تاريخ النشر: الأربعاء 20 سبتمبر 2017 صلاح سليمان (العين) نفى غانم مبارك الهاجري رئيس شركة نادي العين لكرة القدم ما تردد مؤخراً حول الاتصالات التي يجريها «الزعيم» مع نادي الوصل، سعياً للتعاقد مع المهاجم البرازيلي فابيو دي ليما قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية لهذا الموسم في الثاني من أكتوبر المقبل، مؤكداً أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة، وأنه مجرد اجتهادات. وحول إمكانية إعادة تسجيل لاعب الارتكاز إبراهيما دياكيه، قال الهاجري: «اللاعب يعيش حالياً في مدينة العين، ودائماً ما يكون مع زملائه اللاعبين بالنادي، ولو كانت هناك فكرة لإعادة قيده، فهي تخضع لشروط تتمثل في مستواه الفني وشروط التعاقد من حيث النواحي المادية».