اتحاد الكرة يلجأ إلى «كاس» بحثاً عن حقوق «أبيض الناشئين»

معتز الشامي (دبي)

قرر مجلس إدارة الاتحاد، في اجتماعه «الطارئ» الذي عقده أمس بمقره في دبي، تشكيل لجنة برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة دوري المحترفين، وعضوية هشام الزرعوني ومحمد الهاجري، لبحث السير الذاتية الخاصة بالمدربين المرشحين لقيادة منتخبنا الوطني الأول خلفاً للأرجنتيني باوزا، ومنح الاتحاد للجنة حق ضم أي خبراء فنيين، من الأندية أو خارجها، لعضويتها، وفق ما يراه رئيسها.

ولم يصدر عن الاتحاد الآسيوي، حتى مساء أمس، أي قرار يتعلق بأزمة مشاركة منتخب الناشئين في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 سنة، والتي تنطلق اليوم بالدوحة، وطالب الاتحاد بتأجيلها أو نقلها لأرض محايدة، وعن ذلك الملف، أكد حسن الجسمي، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، أن المجلس قرر التمسك بحقه في التصعيد واللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، حال صدر قرار لا يتوافق مع تطلعات الاتحاد وأضر بمصلحة المنتخب الوطني للناشئين.

وينتظر صدور القرار رسمياً اليوم، ومن المؤكد أن منتخبنا لن يلحق بالمشاركة في التصفيات، وهو ما يجعل اللجوء إلى «كاس» حتمياً.

وكان الاتحاد الآسيوي، قد عقد اجتماعاً للجنة الطوارئ أمس، عبر «الفيديو كونفرانس»، والمراسلات الرسمية، لبحث الطلب الاتحاد الإماراتي بتأجيل أو نقل التصفيات من الدوحة، واستمر حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت كوالالمبور، قبل أن يصدر عنه أي قرار بسبب انتهاء الدوام الرسمي للاتحاد الآسيوي. ومن المنتظر أن تعقد لجنة اختيار المدرب الجديد أول اجتماعاتها خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث آلية عملها، وتحديد المعايير المفترض توفيرها في المدرب المحتمل لقيادة المنتخب، وتصفية الأسماء المرشحة لعدد لا يتجاوز 5 مدربين للمفاضلة فيما بينهم.

وعلمت «الاتحاد» بأن اللجنة قررت إبعاد الأسماء المرشحة سابقاً، وأبرزها الكولومبي رويدا والأرجنتيني جاريكا، وفتح الباب أمام المدرسة الأوروبية جنباً إلى جنب مع مدرسة أميركا اللاتينية، حيث يتوقع أن يدخل ضمن الأسماء المرشحة مدربين بقيمة زاكيروني وكلينسمان من أوروبا، إضافة إلى مدربين آخرين حققوا نجاحات في القارة وخارجها، حيث سيكون ذلك أهم شروط ومعايير الاختيار، فيما لن تغلق اللجنة أي خيار مطروح أمامها حول الأسماء المرشحة، بمن فيهم المرشحون المحليون لقيادة المنتخب، وعلى رأسهم الروماني كوزمين مدرب شباب الأهلي، والمكسيكي أجيري مدرب الوحدة السابق.

على الجانب الآخر، كشف المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، أن الاجتماع «الطارئ» للاتحاد، قرر تشكيل فريق عمل يضم متخصصين من الهيئة العامة لرعاية الشباب، ولجنة دوري المحترفين، واتحاد الكرة، لبحث آلية جديدة ولوائح يمكن بها توثيق بطولات الأندية المحلية، وذلك رداً على حالة الجدل الذي أثيرت بعد قرار الاتحاد باعتماد دمج بطولات أندية الأهلي والشباب، وعن ذلك قال: «دمج بطولات الشباب والأهلي، جاء بناء على قرار من الهيئة، بينما الاتحاد ليس لديه لوائح تتعلق بكيفية توثيق البطولات أو معايير تعالج هذا الجانب، وبالتالي ستكون مهمة فريق العمل، إعداد الآلية واللوائح الخاصة بهذا الإطار، بينما مسألة بطولات أندية الشباب والأهلي، هي مسألة تتعلق بقرار رسمي من الهيئة العامة لرعاية الشباب».

ولفت إلى أن عدم وجود لائحة محلية أو نظام يتعلق باعتماد توثيق البطولات، دفع الاتحاد لتشكيل فريق العمل المتخصص في هذا الجانب، ومن ثم رفع توصية لمجلس الإدارة لاعتمادها.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه أمس تشكيل فريق عمل من مجلس الإدارة لاختيار مدير فني لإدارة المنتخبات، برئاسة مروان بن غليطة وسعيد الطنيجي وراشد الزعابي أعضاء لجنة المنتخبات.