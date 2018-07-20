هولندا وتركيا تستأنفان العلاقات الدبلوماسية

لاهاي (أ ف ب)

أعلنت هولندا وتركيا أمس، إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة بينهما بعد قطيعة استمرت منذ مارس 2017 عندما رفضت لاهاي السماح لوزيرين تركيين بالمشاركة في تجمع انتخابي. وجاء في إعلان مشترك نشرته وزارة الخارجية الهولندية، أن وزيري الخارجية الهولندي والتركي «اتفقا على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين هولندا وتركيا.. واتفقا على إعادة السفيرين إلى أنقرة ولاهاي قريبا».

وكانت العلاقات الثنائية قد توترت في مارس 2017 بعد منع طائرة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو من الهبوط على الأراضي الهولندية.

وكان اوغلو حينها سيتحدث للدعاية للرئيس رجب طيب اردوغان خلال اجتماع يعقد للجالية التركة في روتردام بمناسبة الحملة لاستفتاء حول تعزيز الصلاحيات الرئاسية.

ورداً على هذا المنع، كانت وزيرة العائلة التركية، وصلت بعد ساعات الى روتردام بالسيارة آتية من ألمانيا.