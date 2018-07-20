ألمانيا: اعتقال مسلح أصاب 14 شخصاً بسكين في حافلة

برلين (رويترز)
ذكرت صحيفة لوبكر نخرشتين المحلية في ألمانيا أن رجلاً مسلحاً بسكين هاجم ركاباً في حافلة في مدينة لوبك شمال البلاد اليوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة 14 شخصاً على الأقل، اثنان منهم في حالة خطيرة قبل أن تعتقله الشرطة.
وقالت شرطة ولاية شلسفيج هولشتاين، إن الهجوم لم يسقط قتلى وأكدت أن الشرطة احتجزت المشتبه به. ولم تدل الشرطة وقتها بمزيد من التفاصيل.
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وقال المتحدث ديرك دوربوك لصحيفة بيلد، إن الشرطة طوقت المنطقة المحيطة بمحطة للحافلات في حي كويكنيتس في لوبك. وقالت شرطة ولاية شلسفيج هولشتاين، التي تقع فيها لوبك، في تغريدة في وقت سابق إن الشرطة نشرت عدداً كبيراً من أفرادها في المدينة.