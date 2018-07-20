رئيس لجنة الانتخابات الموريتانية يتولى مهامه

نواكشوط (د ب أ)

أدى محمد فال ولد بلال وزير الخارجية الموريتانية الأسبق، أمس، اليمين القانونية رئيساً جديداً للجنة المستقلة للانتخابات، خلفاً لرئيسها المستقيل ديدي ولد بونعامه. وأدى اليمين خلال جلسة علنية للمجلس الدستوري، برئاسة رئيسه أصغير ولد امبارك.

وكان ولد بلال قد تم اختياره بشكل توافقي من قبل الموالاة والمعارضة المشاركة في الحوار السياسي، الذي أسفر عن تشكيل هذه اللجنة المستقلة للانتخابات المكلفة، بإدارة الانتخابات المقبلة في البلاد.

وأقسم ولد بلال أنه سيؤدي وظائفه بتجرد وحياد ونزاهة، وسيحفظ سر المداولات حتى بعد انتهاء مهامه. وتبلغ فترة رئاسته للجنة خمس سنوات.

كان ديدي ولد بونعامه، الرئيس السابق للجنة، قد استقال أمس الأول لأسباب صحية، حيث يقضي فترة نقاهة طويلة، بعد خضوعه لجراحة في القلب في إسطنبول.

وتنتقد المعارضة الموريتانية، التي لم تشارك في الحوار السياسي تشكيل هذه اللجنة، وتطالب بحلها وإعادة تشكيلها بما يضمن التشاور معها وإشراكها فيها.