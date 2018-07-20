إصابة بإنفلونزا الطيور في الرياض

الرياض (وكالات)

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أمس، أن عمليات الكشف والفحص النشط لأسواق وتجمعات بيع الطيور في المملكة كشفت عن إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور من نوع (اتش.5.ان.8) في سوق (العزيزية) للطيور بالرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله أبا الخيل، إن الوزارة فور اكتشاف حالة إصابة بين البط الذي يعتبر من الطيور الحاضنة للمرض، ولا تبدو عليه أعراض الإصابة بادر فرع الوزارة في الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية وأمانة منطقة الرياض، إضافة إلى المديرية للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ووزارة المالية في تطبيق خطة الطوارئ المعدة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وأضاف أنه تم منع حركة الطيور في محيط السوق، بالإضافة إلى إغلاقه تماماً، والتخلص الآمن من الطيور.