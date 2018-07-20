ليبيا ترفض فكرة أوروبية لإقامة مراكز للمهاجرين

برلين (وكالات)

عبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج أمس، عن رفضه القطعي إقامة مراكز لفرز المهاجرين في ليبيا، كما ترغب دول الاتحاد الأوروبي.

وقال في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية: «نحن نرفض تماماً قيام أوروباً رسمياً بوضع مهاجرين غير قانونيين لا ترغب فيهم في بلدنا».

وأضاف: «كذلك، لن نبرم أي صفقات مع الاتحاد الأوروبي للتكفل بمهاجرين غير قانونيين في مقابل المال».

وتابع: «أنا مستغرب جداً من أن لا أحد في أوروبا يرغب في استقبال مهاجرين لكن يُطلب منا أن نستقبل مئات آلاف منهم لدينا»، داعياً أوروبا إلى ممارسة مزيد من الضغط على الدول التي ينطلق منها المهاجرون بدلاً من الضغط على ليبيا التي تشهد نشاطاً واسعاً لمهربي بشر استفادوا من الفوضى التي أعقبت إطاحة نظام معمر القذافي في 2011.