السيسي: لا نتدخل بشؤون الآخرين ولا نتآمر على أي دولة

الخرطوم (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن أمن السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، مشيراً إلى حرص بلاده على استقرار السودان ودعم الخرطوم في محيطيها الإقليمي والدولي في ضوء ترابط الأمن القومي للبلدين والعلاقات التاريخية التي بين الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها الرئيس المصري أمس، بمقر إقامته في الخرطوم لعدد من قيادات ورموز القوى السياسية والمفكرين والإعلاميين السودانيين في ختام زيارة للسودان استمرت يومين عقد خلالها جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير في القصر الجمهوري، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات البنية التحتية والنقل والزراعة والإنتاج الحيواني، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيسين وجها بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين وعضوية الجهات المعنية المختلفة لبلورة مشروعات محددة بجداول زمنية يتم الالتزام بها فضلاً عن تكثيف الجهود لوضع ما يتم الاتفاق عليه موضع التنفيذ، وذلك في ضوء توافر الإرادة السياسية والشعبية وضرورة انعكاس ذلك على المستوى التنفيذي.

وشدد السيسي على أن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ راسخة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين وعدم التآمر على أي دولة، ومد روابط التعاون والتنمية وإرساء السلام في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي تسمو فوق أية اختلافات في وجهات النظر.