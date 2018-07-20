«الهلال الأحمر» الإماراتية.. أولى المؤسسات الإغاثية والإنسانية وجوداً في سقطرى

علي سالم (المكلا)

تعرضت جزيرة سقطرى، كبرى الجزر اليمنية والعربية، لأزمات وكوارث طبيعية عديدة في السنوات الأخيرة، أسوأها ما أنتجته أعاصير «تشابالا وميج ومكونو» المدارية، وخلالها توقفت الحياة فيها، ولم تتمكن سفن المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الجزيرة بسبب قوة الأعاصير، ومعها بادرت الحكومة اليمنية لإعلانها محافظة منكوبة، نتيجة الأضرار الكبيرة في المرافق الحيوية المهمة، ودعت المجتمع الإقليمي والدولي للتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لعدم قدرتها على مواجهة تلك الكوارث المختلفة لوحدها.

ومع كل كارثة طبيعية، تجد إمارات الخير وقد بادرت لمد يد العون والمساعدة للمواطنين، ومدت يدها أخرى لإعادة ما خربه الإعصار من دمار وخراب، ضمن خطواتها الإنسانية والإغاثية والتأهيلية في القطاعات التنموية والخدمية كافة التي تعزز من استقرار وتنمية الجزيرة، وهي جهود إنسانية تقدمها الإمارات في سقطرى، وغيرها من مناطق اليمن منذ ما قبل الانقلاب الحوثي، إلا أنها تعززت بعد الانقلاب للمساعدة في تخفيف معاناة اليمنيين، عبر المؤسسات الإغاثية المنتشرة في مختلف المناطق المحررة.

وكتأكيد على ريادتها وأسبقيتها في العمل الإغاثي والإنساني، كانت «الهلال الأحمر» الإماراتية أولى المنظمات الإنسانية الدولية في سقطرى، ولأنها صاحبة الأولوية، فقد كانت موجودة لتقديم الدعم والمساعدة والمساندة والجهد الإغاثي للأهالي عقب إعصار «مكونو» الذي ضرب الجزيرة نهاية شهر مايو الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 شخصاً، وفقدان نحو 40 آخرين، وأدى لانهيار شبكة الطرق في الجزيرة بسبب قوته المدارية.

نتيجة للوضع المأساوي في الجزيرة، أعلنت قيادة التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، وبالتعاون مع السلطة المحلية في الجزيرة على إنشاء مكتب لإعادة الإعمار، ورسمت خطة شاملة لإغاثة وإعادة تأهيل الجزيرة.