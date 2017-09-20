بلدية أبوظبي تطلع على احتياجات أهالي بني ياس - غرب

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي أعمال «الملتقى» في منطقة بني ياس - غرب مع الأهالي؛ بهدف التعرف إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم عن قرب، وإشراكهم بشكل حقيقي وفعال في وضع الخطط التطويرية لتوفير الخدمات العامة، وتحسين مستواها، بما يتماشى مع تطلعاتهم ويحقق سعادتهم.

وأكد مصبح مبارك المرر، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه حميد راشد الدرعي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالإنابة، في بداية أعمال الملتقى الذي عقد في بني ياس غرب، حرص البلدية على تعزيز الشراكة المجتمعية في وضع التصورات والاقتراحات من أجل تحقيق التطوير المطلوب والتنمية المستدامة، لافتاً إلى استمرار الدعم مع الشركاء الاستراتيجيين لعقد مثل هذه اللقاءات، لما له من أهمية في دفع عجلة المشروعات التنموية، من خلال المقترحات المقدمة من الأهالي، وبما يحقق أهداف التنمية في هذه المنطقة.

وأشار الدرعي إلى أن جميع المشروعات التي انتهت البلدية من إنجازها أو تعمل عليها في الوقت الحالي، تستهدف تطبيق رؤية الحكومة الرشيدة الحريصة على توفير سبل الراحة، وإسعاد جميع أفراد المجتمع، وتوفير حياة مستقرة وبيئة صحية متكاملة الخدمات.

مشروعات حالية ومستقبلية