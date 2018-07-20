سلاح الميليشيا يهدد التراث العالمي في زبيد

الحديدة (وكالات)
مع تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة مسنودةً بالتحالف العربي لدعم الشرعية في جبهات الساحل الغربي واقترابها من مديرية «زبيد» التاريخية بعد تحرير مركز مديرية «التحيتا» المحاذية لها، عمدت المليشيا الانقلابية وبشكل سافر على نشر أسلحتها الثقيلة وأليات قتالية والعشرات من المسلحين والقناصة التابعين لها في أزقة وشوارع المدينة التاريخية وفوق سطوح معالمها الأثرية.
وتقول مصادر محلية من أهالي زبيد لموقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش اليمني، أن «مليشيا الحوثي الانقلابية نشرت عدداً من المدافع والأسلحة الثقيلة والمتوسطة على سطوح المباني الأثرية في مدينة زبيد القديمة، إضافة إلى «باب النخيل» من الجهة الغربية و«باب القرتب» و«باب السهام»، كما تنشر أطقمها القتالية ومسلحيها أمام قلعة زبيد التاريخية المعروفة بـ«الدار الناصري».
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وأكد أهالي زبيد أن مليشيا الحوثي مارست جملة من الاعتداءات على معالم المدينة القديمة الأثرية منذ تواجدها فيها كان أبرزها تغيير معالمها عبر طلاء قباب المساجد باللون الأخضر والكتابة ورسم شعاراتها الطائفية على جدران المباني الأثرية. وطالب وزير الثقافة في الحكومة الشرعية مروان دماج مليشيا الحوثي الانقلابية الخروج من مدينة زبيد التاريخية وأن لا تجعلها ساحة للقتال، محملاً أياها مسؤولية تحويل المدينة إلى منطقة عسكرية.
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ويكشف هذا النهج المتكرر للمليشيا في استهداف وتعريض الأثآر التاريخية عن جماعة عصبوية لا تنتمي إلى قيم وطنية ولا تربطها أي روابط تاريخية بالتراث والثقافة الوطنية، ومن الشواهد حين أقدمت المليشيا على حرق وإتلاف مخطوطات إثرية في المتحف الوطني بتعز تعود إلى عهد الدولة الرسولية.