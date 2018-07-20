صحف عالمية: مشاكل مونديال قطر لن تنتهي

شادي صلاح الدين (لندن)

أكدت صحيفة «بنوم بين بوست» الكمبودية أن إقامة كأس العالم القادمة في قطر ستشهد مشاكل لا حصر لها، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع أن تشهد السنوات الأربع القادمة أي اختلاف عن المشاكل التي صاحبت منح الدوحة تنظيم البطولة.

وأوضحت الصحيفة في التقرير الذي نشرته أنه منذ إهداء البطولة إلى الدويلة الخليجية متناهية الصغر، والتي لم يظهر فريقها أبداً في أي نسخة سابقة من بطولات كأس العالم، فإن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» شهد جدلاً واسعاً وتحقيقات كبيرة، وأسفر عن عواقب وخيمة على كرة القدم وهيئتها الحاكمة.

وأضاف التقرير أنه مع تعرض قطر لأزمة دبلوماسية، واتهامات بدعم الإرهاب، والفساد وانتهاك حقوق الإنسان، تم نقل البطولة من موعدها الأساسي في الصيف الى نوفمبر وديسمبر للمرة الأولى، بجانب عدم وضوح الرؤية بشأن عدد الفرق المشاركة في عام 2022، مشدداً على أنه من العدل القول إنه ليس هناك بطولة كأس العالم في مشاكلها مثل تلك المزمع عقدها في قطر.

وسخر التقرير من ادعاءات الدوحة بأن مونديال 2022 سيكون مونديالاً لمنطقة الشرق الأوسط كلها، مشيراً الى أن هذا الأمر يتناقض مع المقاطعة التي تعيشها الدوحة والأحداث السياسية في المنطقة.

وعدد التقرير قائمة القضايا التي تعاني منها الإمارة الخليجية الراعية للإرهاب والتي تؤثر بشكل مباشر على مونديال 2022، لافتاً في البداية الى استمرار التحقيقات في الفساد مع مكتب المدعي العام السويسري الذي يدرس مدى شرعية منح الدوحة تنظيم مونديال عام 2022 بالإضافة إلى دعوى طعن في قضية دعوى قضائية في المحكمة الأميركية العام الماضي.

وسخر التقرير من استمرار قطر في نفي الإتهامات التي تلاحقها كما هو الحال دائما في نفي الإتهامات التي توجهها لها الدول الأربع المكافحة للإرهاب.

ومن القضايا المهمة الأخرى استمرار المسألة الشائكة المتمثلة في التعويض عن أهم بطولات الدوري الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا وإنجلترا وألمانيا، لأنها ستعلق مبارياتها خلال «كأس العالم الشتوي»، دون حل، مع دفع تعويض يصل إلى مليار يورو في بعض الأوساط.

واختتم التقرير بالتأكيد أن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم لم تشهدها أي دولة أخرى من حيث المشاكل السابقة والمتوقعة، مشدداً على أن السنوات الأربع المقبلة لن تشهد أي اختلاف.