مؤامرات قطرية بتسليح الحوثيين واستهداف السعودية

أبوظبي (مواقع إخبارية)

انطلقت الأجندة القطرية في العبث بأمن اليمن بصورة واضحة في 2012، وهي الفترة التي وصل فيها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لكرسي السلطة في اليمن. العبث القطري تمثل بتهريب الأسلحة إلى اليمن، ودعم الجماعات الحوثية، والشراكة مع الملالي وبعض الجماعات الخارجة والمتطرفة ومافيا السلاح التركي، والأمر كان مكشوفاً لدول التحالف بقيادة السعودية.

وأوضح تقرير مطول لصحيفة «سبق» السعودية، أنه وفق معطيات ومعلومات استخباراتية مؤكدة، كان اليمن بوابة لمخطط إرهابي جديد تقوده قطر والملالي، يتمثل في محاولة تهديد الحدود السعودية وتهريب الأسلحة إلى داخل السعودية، غير أن قطر لم تكن تعي أن السعودية تراقب مخططها العبثي، وكانت ساعة الصفر لعاصفة الحزم مفاجأة لها ولشركائها، لتحطم كل آمالهم.

وأضافت أنه بعد وصول الرئيس هادي للحكم وتسلمه السلطة من الرئيس السابق صالح، زادت وتيرة أنشطة عمليات تهريب السلاح من الخارج عبر سواحل البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذه الفترة شهدت حضوراً قوياً لأتباع الدوحة المعينين في مؤسسات أمنية.

وأكدت أن شحنات السلاح وصلت عبر السواحل، وأيضاً من خلال شبكات التهريب المتوطنة في المساحة المائية الواقعة بين القرن الأفريقي واليمن، بل تعدت ذلك لتصل عبر موانئ البلاد الرئيسة مثل ميناء عدن وميناء الحديدة، وبتسهيلات من قيادات وأطراف أمنية وعسكرية.