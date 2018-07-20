سلطان بن سحيم للنظام القطري: إنفاق 1.15 مليار دولار كأكبر فدية في التاريخ «فضيحة»



تاريخ النشر: السبت 21 يوليو 2018 أبوظبي (الاتحاد) وصف المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، تصرفات النظام في قطر فضيحة سيسجلها التاريخ، بعدما أنفق 1.15 مليار دولار كأكبر فدية في التاريخ لجماعات إرهابية، مشيراً إلى أن النظام القطري استبدل حلفاءه السعودية والإمارات والبحرين، بالحوثيين وحزب الله وجبهة النصرة. وانتقد الشيخ سلطان بن سحيم تعاون الدوحة مع قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني ودعمه، فضلاً عن تواصلها ودعمها لزعماء الميليشيات. وقال الشيخ سلطان بن سحيم في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: «دليل آخر يدين النظام القطري ويكشفه أمام العالم.. ما أكبرها من فضيحة عندما يسجل التاريخ أنك دفعت 1.15 مليار دولار كأكبر فدية في التاريخ.. ولمن؟! لجماعات إرهابية!» وأضاف: «بعد أن كانت بلادنا مسالمة آمنة يضرب بها المثل في الاعتدال والتسامح، تحولت على أيدي نظام الحمدين إلى دولة داعمة للارهاب.. من سمح لكم بإنفاق مليارات الدولارات من حقوق الشعب القطري دعماً للإرهاب وأهله؟!» ومضى قائلاً، «قاسم سليماني تعاونتم معه ودعمتموه.. زعماء الميليشيات تواصلتم معهم ومولتموهم.. وبعد أن كان حلفاؤكم السعودية والإمارات والبحرين.. استبدلتموهم بالحوثيين وحزب الله وجبهة النصرة.. ما أتعسكم وأتعس حلفاؤكم».