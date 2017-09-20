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تعرف على مواعيد امتحانات الفصل الأول ونهاية العام الدراسي

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تاريخ النشر: الأربعاء 20 سبتمبر 2017

دينا جوني (دبي)

اعتمدت وزارة التربية والتعليم أجندة مواعيد الامتحانات المركزية للعام الدراسي 2017-2018. ويبدأ امتحان الفصل الأول في 4 ديسمبر لغاية 14 ديسمبر، وتعلن النتائج في 15 يناير المقبل، علماً أن نهاية العام الدراسي ستكون في 10 يونيو لطلبة الـ 12، و19 يونيو للطلبة من الرابع إلى الحادي عشر.

وشمل جدول الامتحانات المواد الدراسية في المجموعتين «أ» و«ب» المستهدفة في تطبيق الاختبارات الموحدة والمركزية للصفوف من 1-12. كما ضم موجهات عامة لكافة المعنيين في الميدان التربوي حول الإجراءات المرتبطة بتطبيق الاختبارات.

ويأتي تنظيم مواعيد الامتحانات عقب اعتماد الوزارة سياسة جديدة للتقييم والامتحانات صنفت المواد الدراسية إلى مجموعتين «أ، ب». وسيؤدي الطلبة امتحانات مواد المجموعة (ب) من خلال الأداء العملي عبر المختبرات ومصادر التعلم وتنفيذ المشاريع العملية، فيما مواد المجموعة (أ) سيقوم الطلبة بتأدية امتحاناتها بشكل اعتيادي.

وتحاكي سياسة التقييم والامتحانات الجديدة التي اعتمدتها الوزارة أوجه التطوير التي طرأت على المدرسة الإماراتية للعام الدراسي الحالي، من حيث إتاحة مساحة أوسع للطلبة للتجريب والأداء العملي ما من شأنه إكسابهم مزيداً من المهارات والمعارف خاصة في المواد العلمية، كما تواكب المناهج المطورة التي تطبقها الوزارة والمنضوية على قدر كبير من التجريب والأداء العملي في مختلف أجزائها.

ويسهم التقييم العلمي للمواد الدراسية الواقعة ضمن المجموعة «ب» وفق سياسة التقييم والامتحانات في تكريس المفاهيم العملية لدى الطلبة وتمكينهم منها بطرق مختلفة، منها التجريب والتشارك المعرفي، الذي يتيحه تنفيذ المشاريع وغيرها من الطرق، كما تعزز لدى الطلبة إمكانية الاستفادة مما اكتسبوه من معارف في حياتهم العلمية. ... المزيد
     
 

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