«نسيان» محمد برادة على خشبة المسرح

الرباط (الاتحاد)

استمتع عشاق المسرح في مدينة القنيطرة، مؤخراً، بالعرض ما قبل الأول لمسرحية «نسيان» التي ألفها الكاتب المسرحي المغربي عبد الإله بنهدار عن نص روائي معروف للكاتب والناقد المغربي الدكتور محمد برادة، وهي من تشخيص مجموعة الفنانين منهم: حسنة طمطاوي، حسن مكيات، عبد الله شكيري، نزهة عبروق وسارة عبد الوهاب الإدريسي، فيما قام بإخراج العمل الدكتور مسعود بوحسين بمساعدة الفنان الشاب عزيز الخلوفي.

وترصد المسرحية أحداث ومصائر شخصيات متباينة. يذكر أن الفنان والكاتب المسرحي عبد الإله بنهدار يشتغل منذ مدة على تحويل عدد من الروايات المغربية إلى خشبة المسرح.