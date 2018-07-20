انطلاق المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية

محمد نجيم (الرباط)

انطلقت أمس فعاليات مهرجان «تويزا»، الذي تنظمه مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية بطنجة، ويستمر يومين، ويستضيف المهرجان أسماء وازنة من المشهد الثقافي المغربي والعربي، من بينها الشاعر السوري علي أحمد سعيد (أدونيس)، الذي سيحاوره الناقد المغربي نجيب العوفي، كما يشهد المهرجان تنظيم ندوة كبرى تحت عنوان «مستقبل الأمازيغية في الفضاء المغربي» بمشاركة كل من آمال محندي من الجزائر، وفادي منصري ونهى قرين من تونس، ومادغيس أفولاي من ليبيا، ومحمد صلوح من المغرب.

ويلتقي ضيوف المهرجان مع الروائي الليبي المعروف إبراهيم الكوني في لقاء بعنوان «الروائي والمفكر الليبي إبراهيم الكوني»، يتحدث خلاله عن «الموروث الميثولوجي الأمازيغي، وتوظيف ذلك في أعماله السردية»، ثمّ يُحاوره الناقد المغربي سعيد يقطين حول تجربته الأدبية، وتنظّم مائدة مستديرة بعنوان «أفق الكتابة الإبداعية في منطقة شمال المغرب». وينهي المهرجان فعالياته الثقافية بندوة تحت شعار «مستقبل الثقافة في الفضاء المغاربي»، شعار الدورة الحالية، بحضور واسيني الأعرج، ويوسف الصديق، وإبراهيم الكوني، ومحمد جبرون، وألفة يوسف، وأحمد عصيد، وعبد الحميد جماهري.

ويلقي الكاتب المغربي عبد اللطيف بنيحي محاضرة تحت عنوان «محمد شكري مغاربيا». يذكر أن اسم «تويزا»، الذي اختاره المهرجان كشعار له، تعني لدى المغاربة والجزائريين «عملية التضامن التي ينخرط فيها سكان قرية أو جماعة من أجل القيام بعمل إنساني نبيل»، من قبيل المساهمة في بناء بيت آيل للسقوط لشيخ طاعن في السن أو سيدة مستضعفة، أو من أجل حرث أرض جماعية، أو فتح طريق غير سالكة.. وهي طقوس تعبر عن حاجة إنسانية في العيش المشترك، القائم على التبادل والتعايش والتقاسم.