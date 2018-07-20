كتاب «الحب».. رؤية لألفي عام من التفكير المؤرق

محمود إسماعيل بدر (عمّان)

عن مشروع نقل المعارف البحريني، التابع لهيئة البحرين للثقافة والآثار، صدرت مؤخرا ترجمة عربية أنيقة لكتاب «الحبّ مقدمة وجيزة» للكاتب والفيلسوف السويسري «رونالد دي سوزا»، ونقلته للعربية المترجمة والباحثة السورية رندة بعث، وفي هذا الكتاب الذي يحمل الرقم 23 من إصدارات المشروع، يحاول الكاتب استكشاف المفهوم الفلسفي للحب، مسترشدا بأهم الرؤى والمقاربات المتصلة بالحب، مستعينا في الوقت نفسه بحقل الآداب والفنون وبآخر الأبحاث العلمية، ليؤكد لنا في النهاية أن الحب أكثر تعقيدا مما هو في الفكر السائد.

في الكتاب ثمة ما يلفت الانتباه إلى ما يشغل البشرية منذ الخليقة وحتى اليوم حول الحب وأنواعه، بما فيها الودّ والصداقة الوثيقة، لكن (الحب الرومانسي) هو الأكثر جذبا للبشر عبر التاريخ، وألهم المبدعين في سلسلة من أشهر الأعمال الأدبية والفنية. ويثير مضمون الكتاب العديد من التساؤلات حول الحب وماهيته، وهو السؤال الذي حيّر عددا كبيرا من فلاسفة العرب والغرب عبر القرون، ويتساءل الكاتب في النهاية: هل نحب حقّا، من أجل ما في المحبوب من حسن الخصال أو الجمال أو الأخلاق؟ هل الحب غيريّ أم هو أناني؟.

يقول الكاتب والناقد تيري كاسل من جامعة ستانفورد عن هذا الكتاب: لقد قام مؤلف هذا الكتاب بما يمكن أن يراه المرء أمراً مستحيلًا، لقد اختصر بأناقة ألفي عام من التفكير في الحب، إنه رجل واقعي ورومانسي في ذات الوقت، لكنه يطرح وجهة نظره بواقعية شديدة، وشفافية تجعلك تفكر مليا بأبعاد وجماليات مفهوم قيمة الحب على الصعيدين الإنساني والاجتماعي، في الحقيقة يكتب سوزا بحذر ودقة شديدة، ويختار جمله ومفرداته في إطار المقاربات التي يطرحها.