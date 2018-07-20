«أليسون» يتصدر «توب 10» الحراس!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 75 مليون يورو، تصدر البرازيلي أليسون قائمة «التوب 10» الأعلى سعراً بين حارس المرمى في تاريخ كرة القدم، وسحب البساط من تحت أقدام الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس المرمى المخضرم، والذي كان انتقل من بارما إلى يوفنتوس مقابل 52.88 مليون يورو.

واحتل المركز الثالث في الترتيب برازيلي آخر هو إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، والذي انتقل للقمر السماوي قادماً من بنفيكا البرتغالي مقابل 40 مليون يورو.

وجاء الألماني مانويل نوير كابتن منتخب المانشافت في المركز الرابع، حيث كان انتقاله من شالكه إلى بايرن ميونيخ مقابل 30 مليون يورو، بينما شغل الإنجليزي جوردان بيكفورد حارس مرمى منتخب إنجلترا في مونديال روسيا المركز الخامس بما قيمته 5و28 مليون يورو نظير انتقاله من ساندرلاند إلى ناديه الحالي إيفرتون.

وذكرت مؤسسة «أوبتا» للأرقام والإحصاءات أن أليسون رمسيس بيكر وهذا اسمه بالكامل، من مواليد 2 أكتوبر 1992 (25 سنة)، وبدأ مسيرته في نادي إنترناسيونال البرازيلي ثم انتقل إلى روما الإيطالي في 2016، ولكنه لم يلعب أول مباراة له في الدوري الإيطالي إلا في بداية موسم 17/‏‏2018.