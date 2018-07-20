بالميراس يهدر نقطتين أمام سانتوس

ساو باولو (د ب أ)

أهدر بالميراس نقطتين في الدوري البرازيلي لكرة القدم، بعدما تعادل مع مضيفه سانتوس 1/ 1، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة، أولى المراحل التي تقام بعد فترة توقف طويلة في ظل إقامة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.

وافتتح لوكاس ليما التسجيل لبالميراس، لكن جوستافو هنريكي أدرك التعادل لسانتوس ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.

ورفع سانتوس رصيده إلى 14 نقطة مقابل 20 نقطة لبالميراس في المركز السابع.

كذلك تعادل فاسكو دي جاما 1/ 1 مع فلومينينسي، جاره بمدينة ريو دي جانيرو، وتعادل شابيكوينسي مع باهيا بالنتيجة نفسها.

وفي مباراتين أخريين، تغلب كروزيرو على أميركا مينيرو 3/ 1 وتعادل أتلتيكو باراناينسي مع إنترناسيونال 2/ 2.