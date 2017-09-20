محمد بن راشد ومحمد بن زايد: تطوير الخدمات لتـحقيق أفضل بيئة للمعيشـة والاستثمار في الإمارات

دبي (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أبراج الإمارات بدبي، مقر المسرعات الحكومية، بالإضافة إلى المركز النموذجي للخدمات الحكومية.

وتعتبر «المسرِّعات الحكومية» آلية عمل حكومية جديدة، تعمل على تعجيل تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، وتسريع المشاريع الحكومية الاستراتيجية، ومعالجة القضايا الحكومية العاجلة كافة بطريقة أكثر فاعلية.

وتستهدف «المسرِّعات الحكومية» العمل في 80 مشروعاً وبرنامجاً حكومياً سنوياً، من خلال تشكيل فرق عمل لمعالجة التحديات، وتسريع تنفيذ المشاريع والبرامج.

كما زار سموهما المركز النموذجي للخدمات الحكومية، والذي يضم 14 جهة حكومية وتقنية واتسون للذكاء الصناعي وروبوتات ذكية، لتقديم خدمات شخصية غير مسبوقة للمتعاملين، والعمل على تجميع الخدمات في زيارة واحدة وعبر بوابة واحدة ومع موظف واحد يمثل 14 جهة حكومية. وأكدا سموهما خلال الزيارة أهمية تكامل الخدمات الحكومية وتطويرها كمهمة وطنية ذات أولوية، وخطوة رئيسة لتحقيق أفضل بيئة للمعيشة والاستثمار في دولة الإمارات. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نخطو نحو المستقبل كدولة واحدة وحكومة واحدة وفريق واحد، وخدماتنا نريدها الأفضل عالمياً».